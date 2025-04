Picante cruce: el padre de una estrella de la NBA enfrentó a Giannis Antetokounmpo

El jugador griego se vio envuelto en un cruce con John Haliburton, el padre del héroe de la noche, en un episodio que estuvo a punto de escalar a mayores. La situación ocurrió tras el final del partido, cuando John, con una toalla de los Pacers que tenía estampada la cara de su hijo, se acercó a Antetokounmpo y se paró frente a él.

Allí, al parecer, le mostró la toalla y le dijo algo que no fue captado por las cámaras. Pocos minutos después, Antetokounmpo ofreció su versión de los hechos en conferencia de prensa.

nba

“El padre de Haliburton bajó a la cancha y me mostró una toalla con la cara de su hijo, diciéndome: ‘Esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos’. Me parece una falta de respeto. Yo creo en la humildad, especialmente en la victoria. Mucha gente opina que, cuando ganas un partido, puedes decir lo que quieras y ser irrespetuoso. Pero yo no estoy de acuerdo con eso”, comentó el jugador, quien a pesar de la derrota firmó una actuación destacada con un triple-doble (30 puntos, 20 rebotes y 13 asistencias).

Por su parte, Haliburton padre se disculpó públicamente a través de sus redes sociales: “Quiero pedir disculpas sinceramente a Giannis, a los Milwaukee Bucks y a la organización de los Pacers por mi comportamiento después del partido. Lo que hice no refleja ni el deporte ni los valores de mi hijo, y les aseguro que no volverá a ocurrir”, escribió.

Tyrese, quien lideró a los Pacers con 26 puntos y 9 asistencias, también abordó el incidente. El base de 25 años rechazó las acciones de su padre y dejó claro su punto de vista: “No comparto lo que hizo. El básquet es básquet, y todo debe quedar dentro de la cancha. Creo que simplemente se emocionó mucho al ver a su hijo anotar el doble de la victoria y se metió a la cancha. Pero ya hablamos sobre esto. Yo prefiero que se quede fuera y yo voy a celebrarlo con él. Las emociones fueron intensas, pero lo hablaré con él y también con Giannis. No creo que mi padre haya actuado de la mejor manera", sostuvo.