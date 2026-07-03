Diego Simeone respaldó a Julián Álvarez: "Es el mejor jugador que tiene el Atlético de Madrid"

Diego Simeone dejó en claro que Atlético de Madrid quiere contar con Julián Álvarez

Durante la charla con los medios también reveló algunos detalles del encuentro que mantuvo con el futbolista en Estados Unidos: "Lo crucé, estuvimos charlando sobre su momento, de cómo estaba del tobillo, y de la importancia que tiene para el equipo. Me dijo que ya está muy bien, al cien por ciento. En el segundo partido no estuvo lo acertado que suele estar él, pero ya mostró otro ritmo de juego y otra intensidad en sus movimientos. Argentina lo va a necesitar".

Además, el director técnico consideró que lo más conveniente para Julián es mantenerse enfocado exclusivamente en la competencia mientras se resuelve cualquier cuestión relacionada con su futuro: "Lo mejor que puede hacer es centrarse en el partido. No pensar en todas estas cosas que obviamente salieron y que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver, como siempre se han resuelto en la vida."

Más allá de la actualidad del delantero, Simeone también fue consultado sobre la posibilidad de convertirse algún día en entrenador de la Selección Argentina. El exmediocampista no descartó esa posibilidad y reconoció que dirigir al combinado nacional sigue siendo una ilusión: "Siempre está ese pensamiento y esa sensación. Y sobre todo cuando uno viene a estos Mundiales, son momentos únicos. Ojalá que si en algún momento sucede, nos encontremos en el lugar indicado y con la fuerza necesaria. Es un lugar para privilegiados".

Finalmente, aprovechó la ocasión para destacar el trabajo realizado por Lionel Scaloni y el presente del seleccionado campeón del mundo: "Hoy se ve a una selección con una jerarquía enorme, es difícil de explicar. Estos jugadores son tan grandes que saben que van a ganar. Con Messi en un momento extraordinario, pese a la edad que tiene sigue demostrando esa jerarquía que no se le acaba".