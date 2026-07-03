Diego Simeone respaldó a Julián Álvarez: "Es el mejor jugador que tiene el Atlético de Madrid"
El entrenador argentino aprovechó su viaje a Estados Unidos para conversar con el delantero argentino y le envió un fuerte respaldo público.
La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid continúa siendo uno de los temas que más atención genera en el mercado de pases europeo. En medio de las versiones sobre un posible cambio de club, Diego Simeone decidió salir públicamente a respaldar al delantero argentino luego de conversar personalmente con él durante su estadía en Estados Unidos, donde viajó para seguir de cerca la participación de su hijo Giuliano con la Selección Argentina en el Mundial 2026.
El entrenador rojiblanco coincidió con el atacante durante su visita y aprovechó la ocasión para intercambiar algunas palabras sobre su presente deportivo y físico. Posteriormente, dejó en claro cuál es la postura del club respecto a una de sus principales figuras: "Es el mejor jugador que tenemos. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida".
El Cholo buscó transmitir tranquilidad mientras continúan las especulaciones sobre el futuro del exdelantero de River y Manchester City. También explicó la importancia que tiene Julián dentro de su proyecto futbolístico y remarcó que continúa siendo una pieza fundamental para el Atlético de Madrid.
"Es el jugador que tenemos pensado para generar juego alrededor suyo. Es un futbolista extraordinario, sus números hablan por sí solos. Ha tenido una continuidad muy buena, ha generado cosas muy buenas dentro del equipo. Yo no puedo decir nada más porque se ha comportado bien como persona. Es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre, para el bien del equipo", sostuvo el entrenado.
Diego Simeone dejó en claro que Atlético de Madrid quiere contar con Julián Álvarez
Durante la charla con los medios también reveló algunos detalles del encuentro que mantuvo con el futbolista en Estados Unidos: "Lo crucé, estuvimos charlando sobre su momento, de cómo estaba del tobillo, y de la importancia que tiene para el equipo. Me dijo que ya está muy bien, al cien por ciento. En el segundo partido no estuvo lo acertado que suele estar él, pero ya mostró otro ritmo de juego y otra intensidad en sus movimientos. Argentina lo va a necesitar".
Además, el director técnico consideró que lo más conveniente para Julián es mantenerse enfocado exclusivamente en la competencia mientras se resuelve cualquier cuestión relacionada con su futuro: "Lo mejor que puede hacer es centrarse en el partido. No pensar en todas estas cosas que obviamente salieron y que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver, como siempre se han resuelto en la vida."
Más allá de la actualidad del delantero, Simeone también fue consultado sobre la posibilidad de convertirse algún día en entrenador de la Selección Argentina. El exmediocampista no descartó esa posibilidad y reconoció que dirigir al combinado nacional sigue siendo una ilusión: "Siempre está ese pensamiento y esa sensación. Y sobre todo cuando uno viene a estos Mundiales, son momentos únicos. Ojalá que si en algún momento sucede, nos encontremos en el lugar indicado y con la fuerza necesaria. Es un lugar para privilegiados".
Finalmente, aprovechó la ocasión para destacar el trabajo realizado por Lionel Scaloni y el presente del seleccionado campeón del mundo: "Hoy se ve a una selección con una jerarquía enorme, es difícil de explicar. Estos jugadores son tan grandes que saben que van a ganar. Con Messi en un momento extraordinario, pese a la edad que tiene sigue demostrando esa jerarquía que no se le acaba".
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