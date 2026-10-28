Se agotaron las primeras entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro
Los tickets de la categoría inicial salieron a la venta para residentes en Colombia y volaron en pocas horas de cara al partido decisivo en Barranquilla.
La expectativa de cara a la final de la Copa Sudamericana quedó confirmada en las boleterías virtuales. Este miércoles se agotó por completo la primera tanda de localidades puestas a disposición para el encuentro definitorio que protagonizarán Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad colombiana de Barranquilla.
Los tickets que volaron en cuestión de horas corresponden a la categoría 1, con un valor de 250 dólares, y fueron comercializados de manera exclusiva para ciudadanos colombianos residentes en ese país. Desde la organización estiman que gran parte de los compradores simpatizarán por el conjunto argentino debido al arraigo y la cantidad de seguidores que el Xeneize arrastra en territorio cafetero.
Cómo continúa el expendio de ubicaciones
Tras este primer filtro, el cronograma de ventas continuará en los próximos días con nuevas instancias para el público general y los simpatizantes de ambos finalistas.
El viernes 30 de octubre a partir de las 14 horas de la Argentina se abrirá la comercialización para la categoría 2, con un costo de 180 dólares por localidad en la tribuna oriental. Por su parte, la venta de populares exclusivas para los hinchas de cada institución —se estipula un cupo de 12 mil localidades a 90 dólares cada una— todavía no tiene fecha oficial de salida, aunque se descuenta que requerirán filtros vinculados a la condición de socios.
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