Se agotaron las primeras entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

El viernes 30 de octubre a partir de las 14 horas de la Argentina se abrirá la comercialización para la categoría 2, con un costo de 180 dólares por localidad en la tribuna oriental. Por su parte, la venta de populares exclusivas para los hinchas de cada institución —se estipula un cupo de 12 mil localidades a 90 dólares cada una— todavía no tiene fecha oficial de salida, aunque se descuenta que requerirán filtros vinculados a la condición de socios.