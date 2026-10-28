Multinacional cierra planta en Campana y despide a los operarios: "Hay 250 familias que dependen de esto"

La periodista Mariela López Brown, desde el lugar de los hechos, destacó la manera en la que los empleados fueron informados: "La sorpresa de todos estos trabajadores... ellos vinieron a trabajar el día lunes, hicieron la tarea que debían hacer, y en el momento de irse, se van de combi... alguien les avisa que cierra la planta". Según detalló, el personal pensó inicialmente que la orden de regresar de la ruta se debía a que algún compañero no había subido a los vehículos de traslado, pero al regresar al predio se encontraron con la inesperada noticia de que la fábrica no volvería a abrir.