Platense quedó al borde del quiebre: goleada, tensión con los hinchas y dudas sobre Zunino
El 4-0 ante Talleres profundizó una crisis que ya llevaba varias semanas y provocó escenas de fuerte tensión en Vicente López. Ignacio Vázquez reaccionó ante los insultos.
Platense atraviesa uno de los momentos más delicados desde el comienzo de la temporada. La derrota por 4-0 frente a Talleres, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, no solo dejó al equipo nuevamente lejos del rendimiento esperado, sino que también desencadenó una noche cargada de tensión en el estadio Ciudad de Vicente López.
Los hinchas manifestaron su enojo durante buena parte del encuentro y, una vez consumada la goleada, la situación escaló hasta convertirse en una fuerte protesta contra los futbolistas. El malestar de los simpatizantes se hizo evidente después del cuarto gol del conjunto cordobés. Desde uno de los sectores de la tribuna, varios barras se acercaron al alambrado y encabezaron los cánticos contra el plantel.
Entre los reclamos que se escucharon estuvieron "Jugadores, la c... de sus madres" y "me parece que Tense no quiere ganar, tiene ganas de cobrar", acompañados por silbidos y numerosos insultos. La situación tuvo un capítulo particularmente tenso cuando Ignacio Vázquez reaccionó ante las agresiones verbales provenientes de la platea.
El capitán de Platense identificó a uno de los hinchas que lo estaba insultando y se dirigió hacia ese sector. La intervención de los encargados de seguridad fue necesaria para evitar que el episodio pasara a mayores, ya que hubo empujones y momentos de tensión entre las personas presentes en la zona.
Caos en Platense: barras en el alambrado, capitán descontrolado y DT casi afuera
Después de ese cruce, Vázquez mantuvo un diálogo con integrantes de la barra. El defensor y capitán del equipo buscó explicaciones por lo ocurrido y protagonizó una escena poco habitual para un partido de fútbol profesional, en medio de un clima que reflejó la enorme preocupación existente alrededor del presente del Calamar.
La goleada, además, profundizó una estadística que explica buena parte del malestar de los hinchas. El Calamar acumula 14 partidos consecutivos sin conseguir una victoria en el ámbito doméstico. El panorama en la Tabla Anual también es preocupante: suma apenas 17 puntos en 19 presentaciones y ocupa el puesto 27°, únicamente por encima de Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.
El contraste con la Copa Libertadores resulta evidente. Mientras el equipo logró meterse entre los 16 mejores del continente y afrontará los octavos de final, su rendimiento en el torneo local está muy lejos de acompañar ese logro. Esa irregularidad aumentó la presión sobre el cuerpo técnico y sobre una dirigencia que deberá tomar decisiones en un contexto cada vez más complejo.
En ese escenario, Walter Zunino quedó en el centro de las miradas. El entrenador decidió cancelar la conferencia de prensa posterior al encuentro y su continuidad aparece seriamente comprometida. Incluso no se descarta que pueda dejar el cargo durante las próximas horas.
Zunino asumió en noviembre de 2025 y su ciclo, en caso de finalizar, quedaría marcado por 28 partidos dirigidos. En ese período consiguió ocho triunfos, nueve empates y sufrió once derrotas. El posible final llegaría justamente en un momento en el que Platense necesita recuperar estabilidad antes de afrontar un desafío de enorme importancia como los octavos de final de la Libertadores.
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