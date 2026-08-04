Platense quedó al borde del quiebre: goleada, tensión con los hinchas y dudas sobre Zunino

¡NO LO PODÍAN FRENAR! Nacho Vázquez se enojó tras un grito de la tribuna y lo tuvieron que para ENTRE CUATRO. pic.twitter.com/UcrvXLdZl4 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2026

La goleada, además, profundizó una estadística que explica buena parte del malestar de los hinchas. El Calamar acumula 14 partidos consecutivos sin conseguir una victoria en el ámbito doméstico. El panorama en la Tabla Anual también es preocupante: suma apenas 17 puntos en 19 presentaciones y ocupa el puesto 27°, únicamente por encima de Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

El contraste con la Copa Libertadores resulta evidente. Mientras el equipo logró meterse entre los 16 mejores del continente y afrontará los octavos de final, su rendimiento en el torneo local está muy lejos de acompañar ese logro. Esa irregularidad aumentó la presión sobre el cuerpo técnico y sobre una dirigencia que deberá tomar decisiones en un contexto cada vez más complejo.

UNA NOCHE CON LOS ÁNIMOS MUY CALDEADOS: durante la derrota 0-4 de Platense con Talleres, los hinchas cantaron "JUGADOOOREES". pic.twitter.com/Oq8JY1AP3R — SportsCenter (@SC_ESPN) August 4, 2026

En ese escenario, Walter Zunino quedó en el centro de las miradas. El entrenador decidió cancelar la conferencia de prensa posterior al encuentro y su continuidad aparece seriamente comprometida. Incluso no se descarta que pueda dejar el cargo durante las próximas horas.

Zunino asumió en noviembre de 2025 y su ciclo, en caso de finalizar, quedaría marcado por 28 partidos dirigidos. En ese período consiguió ocho triunfos, nueve empates y sufrió once derrotas. El posible final llegaría justamente en un momento en el que Platense necesita recuperar estabilidad antes de afrontar un desafío de enorme importancia como los octavos de final de la Libertadores.