Platense vs. Argentinos, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Calamar" llega a este compromiso después de empatar 2-2 ante Vélez en la fecha pasada, resultado que lo dejó en el decimotercer escalón de la Zona A, con 10 puntos. Por eso, buscará aprovechar la localía para volver a sumar de a tres y acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.