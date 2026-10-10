Franco Colapinto abandonó la Sprint del GP Singapur por una falla técnica en su Alpine

Maia Reficco habló de su ruptura amorosa con Franco Colapinto: reveló por qué se separaron

Después de semanas de rumores sobre su situación sentimental, Maia Reficco confirmó que su relación con Franco Colapinto llegó a su fin y explicó cuáles fueron los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. La actriz y cantante habló durante una entrevista con Puro Show, el programa de eltrece, donde se refirió al piloto argentino y descartó la posibilidad de retomar el romance.

La ruptura había generado especulaciones luego de que ambos dejaran de mostrarse juntos públicamente. Ahora, decidió aclarar el panorama y aseguró que atraviesa un buen momento personal, pese al cierre de una relación que fue importante para ella. “Estoy muy bien, muy contenta. Los móviles me dan nervios, perdón, no es para mí. Mirá yo estoy muy bien, no estamos más juntos. Pero la mejor, le deseo lo mejor y lo quiero mucho”, expresó frente a las cámaras.

Con esas palabras, la artista confirmó que ya no está en pareja con el piloto de Alpine y dejó en claro que mantiene un buen recuerdo del vínculo. Aunque evitó profundizar en determinados aspectos de la intimidad, sí dio una explicación concreta sobre las dificultades que atravesaron durante la relación.

Maia Reffico entre su separación y la música. Su palabra en #PuroShow: "Vivimos vidas muy complicadas".@puroshowok https://t.co/E4Bpy92XMT — eltrece (@eltreceoficial) October 9, 2026

Maia Reficco confirmó que no volverá con Franco Colapinto

Al referirse a las razones que influyeron en la separación, apuntó a las exigencias de sus respectivas vidas profesionales y a la distancia que existía entre ambos. Las carreras de la actriz y del piloto tienen compromisos constantes y requieren desplazamientos, una combinación que puede complicar la posibilidad de compartir tiempo.

“Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos. Yo qué sé. No tengo mucho más que decir. Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, explicó. La frase dejó en evidencia que la distancia fue uno de los factores que marcaron el vínculo.

Colapinto desarrolla su carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial, con viajes frecuentes y un calendario internacional exigente. Reficco, por su parte, también se encuentra enfocada en sus proyectos artísticos y en una etapa de crecimiento profesional.

La actriz no atribuyó la ruptura a una pelea puntual ni señaló a terceros como responsables del final de la relación. Por el contrario, eligió hablar de las dificultades que implica sostener un romance cuando las obligaciones laborales y los kilómetros de distancia ocupan buena parte de la rutina.

“No creo que volvamos en el futuro”: la definición de Maia

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Reficco habló sobre la posibilidad de una reconciliación con Colapinto. Si bien destacó el cariño que siente por él, su respuesta fue clara al ser consultada sobre un eventual regreso.

“Es una persona que amé mucho”, sostuvo la artista, antes de cerrar la puerta a una posible segunda oportunidad: “No creo que volvamos en el futuro”.

De esta manera, la actriz puso fin a las especulaciones sobre una eventual vuelta de la pareja. Su declaración también mostró que, pese a la separación, no buscó generar polémicas ni cuestionar al piloto, sino explicar que ambos tomaron caminos diferentes.