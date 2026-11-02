Platense vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Calamar", que viene de meterse en la final de la Copa Argentina, necesita ganar y esperar otros resultados para soñar con la clasificación a los octavos de final.
Platense y Central Córdoba juegan este lunes, desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será transmitido por ESPN Premium.
El "Calamar" llega a este compromiso luego de conseguir una histórica clasificación a la final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Martín Palermo venció a Atlético Tucumán por penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y se convirtió en el primer finalista del certamen, donde espera por el ganador entre Banfield y Boca.
Sin embargo, debe cambiar el enfoque y concentrarse en el campeonato local, donde necesita conseguir una victoria y esperar otros resultados para mantener sus posibilidades de clasificarse a los octavos de final. Hasta el momento, ocupa el puesto 12 de la Zona A, con 14 puntos.
Por su parte, el "Ferroviario" suma 10 unidades y se ubica en el puesto 14 de la Zona A, por lo que ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a los playoffs. Con dos victorias, cuatro empates y ocho derrotas, buscará sumar en Vicente López para cerrar el campeonato de la mejor manera posible.
Formaciones de Platense vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura - Zona A
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, José Gómez, Alejandro Maciel, Juan Pablo Cáceres; Matías Vera, Lucas González; Luis Angulo, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Horario y televisación
-
Hora: 19:00.
Estadio: Ciudad de Vicente López.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Gastón Monzón Brisuela.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario