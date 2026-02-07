Platense vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Calamar" llega en un gran momento para recibir al "Rojo" de Quinteros, que todavía no pudo ganar en el Torneo Apertura.
En un duelo de realidades y necesidades diferentes, Platense y Independiente chocan este domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Se podrá ver por ESPN Premium.
Platense atraviesa un presente idílico tras consolidarse como puntero invicto de la Zona A. El último campeón del fútbol argentino llega con el envión de una valiosa victoria por 2-1 ante Talleres en Córdoba, exhibiendo un orden táctico y un crecimiento futbolístico que ilusionan a su gente.
El clima de euforia en Saavedra se potencia, además, con el plano institucional: en la antesala de su histórica primera participación en la Copa Libertadores, el nombre de James Rodríguez suena con fuerza tras haber sido ofrecido al club, lo que representaría un salto de jerarquía internacional para el plantel.
En la vereda opuesta, Independiente desembarca en este duelo sumergido en las dudas y la irregularidad que arrastra desde hace tiempo. El conjunto de Avellaneda no logra encontrar equilibrio, penalizado por la falta de variantes en los laterales y una alarmante debilidad en el juego aéreo.
Tras la irresponsable expulsión de Santiago Montiel en el empate ante Vélez, el "Rojo" llega urgido de respuestas futbolísticas en un contexto donde la desprolijidad dirigencial parece trasladarse al campo de juego, reflejando una palidez táctica que le impide tomar el control de sus partidos.
Formaciones de Platense vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026
Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino.
Independiente: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.
Datos de Platense vs. Independiente
- Hora: 17.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario