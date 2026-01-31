Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres de Córdoba vs. Platense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres de Córdoba vs. Platense por el Torneo Apertura.
Talleres de Córdoba, que viene de una derrota; y Platense, que marcha invicto, chocan este sábado en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Andrés Gariano. Se podrá ver por TNT Sports.
La "T" llega a Córdoba con la necesidad de dar vuelta la página tras el traspié en Liniers, donde la falta de puntería le impidió capitalizar el buen juego y terminó en una caída 2-1 frente a Vélez. Pese a la derrota, Carlos Tevez rescató el volumen ofensivo de su equipo: “Fue el partido en el que más situaciones generamos, pero hay que trabajar para que los errores propios no nos vuelvan a costar puntos”, señaló el Apache.
En la vereda de enfrente, Platense arriba como uno de los invictos del certamen y con el ánimo por las nubes. El "Calamar" no solo rescató un punto en su visita a Unión, sino que viene de vencer 2-1 a Instituto, un resultado que le permitió quebrar una sequía de once encuentros sin alegrías y marcar el primer éxito bajo la conducción de Zunino.
Formaciones de Talleres de Córdoba vs. Platense por el Torneo Apertura 2026
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Rick Lima Morais, Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Cómo ver en vivo Talleres vs. Platense
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
