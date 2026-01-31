Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres de Córdoba vs. Platense

La "T" llega a Córdoba con la necesidad de dar vuelta la página tras el traspié en Liniers, donde la falta de puntería le impidió capitalizar el buen juego y terminó en una caída 2-1 frente a Vélez. Pese a la derrota, Carlos Tevez rescató el volumen ofensivo de su equipo: “Fue el partido en el que más situaciones generamos, pero hay que trabajar para que los errores propios no nos vuelvan a costar puntos”, señaló el Apache.