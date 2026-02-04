Con un gol a los 90, Platense le ganó 1-0 a Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina
En Caseros, el "Calamar" se salvó de la lotería de los penales con un tanto de Víctor Cuesta en el final, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026
Platense venció 1-0, sobre la hora, Argentino de Monte Maíz en el Estadio Ciudad de Caseros, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026.
El "Calamar" logró conservar el invicto y llegaba como puntero del Torneo Apertura, mientras que El Raya tuvo su debut oficial de la temporada ante un rival de Primera División.
Pese a las diferencias de categorías, el campeón del Apertura 2025 sufrió y estuvo cerca de tener que recurrir a los penales. Fue recién en el minuto 90 cuando Víctor Cuesta, de cabeza, logró marcar el tanto del triunfo.
El equipo de Vicente López atraviesa un gran presente en el plano local y pudo trasladar ese buen momento al certamen federal. En el debut del Torneo Apertura igualó 0-0 frente a Unión, luego superó 2-1 a Instituto y viene de vencer por el mismo marcador a Talleres en Córdoba.
Con siete puntos sobre nueve posibles, Platense es líder de la Zona A y se perfila como uno de los equipos más sólidos del arranque de 2026. Los dirigidos por Walter Zunino tendrán además un calendario exigente, ya que también disputarán la Copa Libertadores, pero la intención es avanzar en todas las competencias.
Formaciones del encuentro entre Platense y Argentino de Monte Maíz
- Platense: Marías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio y Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil y Guido Mainero; Franco Zapiola, Juan Gauto y Leonardo Heredia. El director técnico es Walter Zunino.
- Argentino de Monte Maíz:el entrenador Carlos Mazzola todavía no confirmó la formación inicial y se espera que el once sea anunciado en las horas previas al encuentro.
Otros datos del partido
- Hora: 21:15
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Juan Pablo Loustau
- Estadio: Ciudad de Caseros
