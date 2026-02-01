Platense pisó fuerte en Córdoba: venció a Talleres y es puntero junto a Vélez

Platense dio el golpe en el estadio Mario Alberto Kempes y consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar por 2-1 a Talleres de Córdoba, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Vicente López se apoyó en su eficacia y aprovechó al máximo los errores del rival para llevarse tres puntos de oro.