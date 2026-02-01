Platense pisó fuerte en Córdoba: venció a Talleres y es puntero junto a Vélez
En un partido insólito, Platense se impuso por 2-1 y lidera su zona del Torneo Apertura. Nacho Vázquez marcó un penal y luego un gol en contra.
Platense dio el golpe en el estadio Mario Alberto Kempes y consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar por 2-1 a Talleres de Córdoba, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Vicente López se apoyó en su eficacia y aprovechó al máximo los errores del rival para llevarse tres puntos de oro.
El desarrollo del encuentro tuvo un protagonista excluyente: Ignacio Vázquez. El defensor del "Calamar" abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo mediante un penal, sancionado vía VAR tras una mano de Ulises Ortegoza. Sin embargo, a los 6 minutos del complemento, el propio Vázquez marcó en contra de su propia valla tras una jugada desafortunada, decretando el 1-1 parcial para el local.
Un final accidentado que definió la punta para Platense
Cuando el partido parecía encaminarse al empate, con un Talleres volcado en ataque bajo la conducción de Carlos Tevez y un Platense apostando a la contra, llegó la jugada decisiva. A los 83 minutos (38' ST), Gabriel Báez convirtió un nuevo gol en contra tras una acción confusa en el área, sentenciando el 2-1 definitivo para la visita.
El equipo cordobés intentó reaccionar en el cierre con centros y un cabezazo de José Palomino que se fue apenas desviado, pero se chocó con la firmeza del arquero Matías Borgogno.
Con este resultado, los dirigidos por Walter Zunino suman siete unidades y se ubican primeros en la Zona A junto a Vélez. Por su parte, la "T" quedó décima con solo tres puntos y mucha bronca por los detalles que le costaron el partido.
