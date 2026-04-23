Platense vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Más allá del golpe anímico que significó el triunfo ante Peñarol en Uruguay por la Copa Libertadores, el rendimiento en el torneo local no ha sido consistente. La derrota 4-3 frente a Central Córdoba en la última fecha reflejó esa irregularidad en un partido cargado de emociones, pero que terminó dejando al equipo con las manos vacías. Además, el calendario no da respiro. Luego de este compromiso, deberá enfocarse rápidamente en su participación internacional, ya que recibirá a Independiente Santa Fe por la tercera fecha de la fase de grupos, en otro encuentro exigente.

En este contexto, el choque entre ambos adquiere un valor determinante. La visita buscará imponer su necesidad y jerarquía para mantenerse en carrera, mientras que el local intentará aferrarse a su última oportunidad. Con objetivos urgentes y poco margen, el duelo promete ser intenso y decisivo en la definición del Apertura.

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Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Platense: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino .

Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . San Lorenzo: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Álvarez.

Platense vs. San Lorenzo: otros datos

Horario: 21:30.

21:30. Estadio: Ciudad de Vicente López.

Ciudad de Vicente López. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. VAR: Laura Fortunato.

Laura Fortunato. TV: ESPN Premium.