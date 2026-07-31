Platense vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Talleres perdió en sus primeras dos presentaciones en el Torneo Clausura.

Talleres, por su parte, buscará recuperarse luego de un inicio adverso en el certamen. La "T" comenzó el torneo con una derrota por 1 a 0 frente a Newell's en Rosario y volvió a caer en la segunda jornada al perder como local ante Vélez.