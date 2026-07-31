Platense vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "T" cayó en sus primeras dos presentaciones, por lo que intentará sumar sus primeras unidades ante Platense, que buscará recuperarse de una derrota.
Talleres buscará conseguir su primera la victoria cuando visite este lunes a Platense, en uno de los encuentros correspondientes a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
El partido se disputará desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López y será televisado por TNT Sports.
Daniel Zamora será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Hugo Páez y Sebastián Pumetti. Además, Héctor Paletta estará a cargo del VAR y Diego Romero será el AVAR.
El "Calamar" llega con un punto tras un comienzo irregular en el campeonato. El conjunto dirigido por Walter Zunino debutó con un empate frente a Unión y, en la segunda fecha, cayó ante Instituto en Córdoba.
Talleres, por su parte, buscará recuperarse luego de un inicio adverso en el certamen. La "T" comenzó el torneo con una derrota por 1 a 0 frente a Newell's en Rosario y volvió a caer en la segunda jornada al perder como local ante Vélez.
El equipo dirigido por Jorge Sampaoli intentará cortar la racha negativa en Vicente López para conseguir sus primeros puntos en el campeonato.
Formaciones de Platense vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Daniel Zamora.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: TNT Sports.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario