Independiente igualó sin goles ante Platense en el último partido de Carlos Tevez

El encuentro, que no tuvo emociones en el estadio Ciudad de Vicente López, fue el último de Carlos Tevez cómo entrenador del "Rojo", quién luego de la derrota ante Talleres de Córdoba 3-1 anunció que no continuará al mando tras no remontar el rendimiento del equipo y para encontrar una salida pacífica que no complique aún más el presente de la Institución.