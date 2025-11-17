Escándalo en Barracas Central vs. Huracán: el árbitro amenazó a Frank Kudelka con "romperle todo"
Andrés Gariano fue blanco de polémicas por sus decisiones en favor del "Guapo", y encima tras el partido amenazó al entrenador delante de las cámaras.
El empate entre Barracas Central y Huracán, que confirmó la clasificación del primero y la eliminación del segundo de los playoffs del Torneo Clausura 2025, terminó en escándalo por el arbitraje de Andrés Gariano, quien encima se enfrentó con futbolistas del "Globo" y hasta amenazó al entrenador Frank Kudelka.
El empate 1-1 en el estadio Claudio Fabián Tapia quedó marcado por dos penales insólitos cobrados por el árbitro Gariano, ambos revisados por el VAR, que generaron fuertes reclamos dentro y fuera de la cancha.
El resultado le alcanzó a Barracas Central para llegar a 23 unidades y asegurarse el sexto puesto de la Zona A, clasificando así a los octavos de final, donde enfrentará a Riestra. Huracán, por su parte, finalizó con 20 puntos y se quedó a un paso de la clasificación, en una tarde en la que el foco terminó puesto más en las decisiones arbitrales que en lo futbolístico.
Fue entonces que tras el pitazo final, varios futbolistas del "Globo" se le fueron al humo al referí, quien no tardó en responder, agrandando aún más la polémica. "¿Cómo hacés para dormir tranquilo después, si sos un ladrón? Estás jugando con la comida de mi familia", le recriminaron los jugadores.
"Hoy te metiste con mi familia. No te metás con mi familia", le dijo Kudelka ante las cámaras de TV, cuando Gariano respondió: "Vamos a hablar y te voy a romper todo".
