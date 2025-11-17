Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Gimnasia

Por un lado, el local afronta la última jornada sin chances de clasificar a los playoffs y con la mirada puesta en el Trofeo de Campeones, donde jugará como campeón del Apertura en diciembre. Por el otro, el Lobo vive un momento de resurgimiento: aseguró su permanencia la fecha pasada, hilvanó dos triunfos claves y llega con la ilusión intacta de meterse entre los ocho mejores del Clausura, aunque también depende de otros resultados.