Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025.
En la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura 2025, Platense y Gimnasia se enfrentan este lunes a las 19:30 en el estadio Ciudad de Vicente López en un duelo que encierra realidades opuestas.
Por un lado, el local afronta la última jornada sin chances de clasificar a los playoffs y con la mirada puesta en el Trofeo de Campeones, donde jugará como campeón del Apertura en diciembre. Por el otro, el Lobo vive un momento de resurgimiento: aseguró su permanencia la fecha pasada, hilvanó dos triunfos claves y llega con la ilusión intacta de meterse entre los ocho mejores del Clausura, aunque también depende de otros resultados.
El Calamar no atraviesa un final de año menor: el próximo 20 de diciembre disputará el Trofeo de Campeones en San Nicolás frente al ganador del Clausura, un partido que definirá al mejor equipo de la temporada. Gimnasia, por su parte, vive su mejor momento en semanas. Para clasificarse, necesita ganar sí o sí en Vicente López y esperar que tanto San Martín de San Juan como Sarmiento no se impongan en sus respectivos compromisos.
Platense vs. Gimnasia: probables formaciones
- Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez, Guido Mainero; Ignacio Schor y Maximiliano Rodríguez. DT: Hernan Lamberti.
- Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Cómo ver en vivo Platense vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
