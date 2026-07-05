River eliminó a Boca por penales en el Superclásico de Reserva y jugará la final ante Racing

En el tiempo suplementario llegaron las emociones más importantes. Boca sufrió la lesión de Agustín Colmegna, quien se dislocó un hombro y dejó al equipo con un futbolista menos durante gran parte del alargue. River aprovechó los espacios y estuvo cerca de romper el cero con un remate de Gelini que fue contenido por el arquero colombiano Robiño, además de otra doble salvada de la defensa xeneize. Incluso, el Millonario llegó a convertir, aunque el tanto fue anulado cuando el encuentro parecía encaminarse inevitablemente hacia la definición por penales.