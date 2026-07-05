River eliminó a Boca por penales en el Superclásico de Reserva y jugará la final ante Racing
El Millonario igualó 0-0 con el Xeneize, se impuso 3-1 en la definición desde los doce pasos y buscará el título del Torneo Proyección frente a Racing.
River se quedó con el Superclásico de Reserva y avanzó a la final del Torneo Proyección. Tras empatar 0-0 con Boca en los 90 minutos y el tiempo suplementario, el equipo de Marcelo Escudero fue más efectivo en los penales, ganó 3-1 y ahora enfrentará a Racing por el campeonato.
Después de un partido muy parejo y con escasas situaciones de gol, ambos equipos igualaron sin goles tanto en el tiempo reglamentario como en el alargue, por lo que el pase a la final del Torneo Proyección se definió desde los doce pasos.
En el tiempo suplementario llegaron las emociones más importantes. Boca sufrió la lesión de Agustín Colmegna, quien se dislocó un hombro y dejó al equipo con un futbolista menos durante gran parte del alargue. River aprovechó los espacios y estuvo cerca de romper el cero con un remate de Gelini que fue contenido por el arquero colombiano Robiño, además de otra doble salvada de la defensa xeneize. Incluso, el Millonario llegó a convertir, aunque el tanto fue anulado cuando el encuentro parecía encaminarse inevitablemente hacia la definición por penales.
River eliminó a Boca por penales en el Superclásico de Reserva
En la tanda, River fue ampliamente superior y se impuso 3-1. El arquero Rodríguez resultó determinante al atajar los dos primeros remates de Boca, mientras que Zufiaurre, Gelini y Thomas Márquez fallaron sus ejecuciones para el Xeneize, este último tras resbalar al momento del disparo.
Finalmente, Meloni convirtió el penal decisivo y desató el festejo del conjunto dirigido por Marcelo Escudero, que ahora disputará la final del certamen frente a Racing, vencedor de Vélez en la otra semifinal. Tras el triunfo, los jugadores de River celebraron la clasificación con cargadas dirigidas a la parcialidad de Boca, en un cierre caliente para una nueva edición del Superclásico.
Así fue la tanda de penales completa entre Boca y River
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