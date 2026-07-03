Con Driussi encendido, River igualó 2-2 con Flamengo en Portugal en un amistoso

River continúa con su preparación para el segundo semestre de la temporada y ofreció un exigente examen frente a Flamengo en Portugal. En el estadio Algarve, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet igualó 2-2 con el equipo brasileño en un amistoso internacional que dejó un primer tiempo de alto voltaje. Sebastián Driussi fue la gran figura del Millonario al convertir los dos goles de su equipo, en un partido que sirve para comenzar a ajustar detalles antes del regreso a la competencia oficial.