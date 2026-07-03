Con Driussi encendido, River igualó 2-2 con Flamengo en Portugal en un amistoso
El equipo de Eduardo Coudet protagonizó un atractivo encuentro de preparación frente al conjunto brasileño en el estadio Algarve.
River continúa con su preparación para el segundo semestre de la temporada y ofreció un exigente examen frente a Flamengo en Portugal. En el estadio Algarve, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet igualó 2-2 con el equipo brasileño en un amistoso internacional que dejó un primer tiempo de alto voltaje. Sebastián Driussi fue la gran figura del Millonario al convertir los dos goles de su equipo, en un partido que sirve para comenzar a ajustar detalles antes del regreso a la competencia oficial.
El encuentro arrancó con un Fla decidido a asumir el protagonismo desde el manejo de la pelota y la presión alta. El conjunto carioca generó las primeras aproximaciones y obligó a Santiago Beltrán a intervenir con una destacada atajada ante un remate de Pedro. Sin embargo, cuando el dominio brasileño parecía consolidarse, River golpeó primero. A los siete minutos, Sebastián Driussi apareció dentro del área para definir con precisión y abrir el marcador, premiando la eficacia del equipo de Núñez en su primera llegada clara.
La ventaja, de todos modos, duró poco. El Mengao reaccionó con rapidez y aprovechó algunos desacoples defensivos del conjunto argentino para dar vuelta el resultado en apenas unos minutos. A los 29, Lino sorprendió con un remate desde media distancia luego de una falla en la salida de River y estableció el empate. Apenas tres minutos más tarde, Bruno Henrique protagonizó una gran acción individual, dejó rivales en el camino y definió para poner el 2-1, reflejando el buen momento del equipo brasileño durante ese tramo del encuentro.
Cuando parecía que River se iba al descanso en desventaja, apareció nuevamente Driussi para devolverle la tranquilidad al equipo de Eduardo Coudet. El delantero culminó una excelente combinación ofensiva iniciada por Facundo Colidio y firmó el 2-2 antes del cierre del primer tiempo. La jugada fue una de las mejores de la tarde y confirmó el gran nivel del atacante, que se mostró muy activo durante los primeros 45 minutos y aprovechó las oportunidades que tuvo frente al arco rival.
En el complemento, el entrenador millonario comenzó a mover el banco para repartir cargas físicas y observar variantes. Lucas Silva ingresó tras el descanso, mientras que con el correr de los minutos también entraron Facundo González, Nahuel Goytia, Lautaro Pereyra y Joaquín Freitas, reemplazando a Mauro Arambarri, Sebastián Driussi, Marcos Acuña y Facundo Colidio, respectivamente. Sobre el final también entraron Ulises Giménez y Valentín Lucero, por Fausto Vera y Giovanni González.
Mirá los goles del amistoso en Portugal
Beltrán se calzó la cinta de capitán sobre el final
Gran jugada de River para el doblete de Driussi
Bruno Henrique dio vuelta el marcador para Flamengo
Samuel Lino encontró el 1-1 para igualar el tramite
Tremenda atajada de Santiago Beltrán
Driussi aprovechó un error de Flamengo y puso el 1-0
Las probables formaciones de River y Flamengo
River vs. Flamengo: otros datos
- Hora: 15:30.
- Estadio: Algarve, Portugal.
- TV: Disney+.
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