Franco Armani, cada vez más cerca de dejar River: ya habría decidido su nuevo equipo

Después de ocho años en el club, el arquero busca volver a tener continuidad y todo indica que el equipo colombiano aparece como el destino más probable para afrontar el último capítulo de su carrera. Desde ese país, el interés volvió a crecer en las últimas semanas. Si bien todavía no existe una oferta formal, ya hubo contactos para conocer tanto la postura del futbolista como la del entrenador Lucas González, en un movimiento que comenzó a tomar fuerza de manera silenciosa.