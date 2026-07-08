Franco Armani, cada vez más cerca de dejar River: ya habría decidido su nuevo equipo
Franco Armani podría irse de River en este mercado de pases. El histórico arquero, hoy suplente, se prepara para cambiar de aire en el final de su carrera.
Franco Armani atraviesa un momento decisivo en River. Con 39 años y relegado detrás de Santiago Beltrán, el histórico arquero analiza cambiar de rumbo y avanza hacia un regreso a Atlético Nacional, el club donde se convirtió en ídolo antes de desembarcar en el Millonario.
Después de ocho años en el club, el arquero busca volver a tener continuidad y todo indica que el equipo colombiano aparece como el destino más probable para afrontar el último capítulo de su carrera. Desde ese país, el interés volvió a crecer en las últimas semanas. Si bien todavía no existe una oferta formal, ya hubo contactos para conocer tanto la postura del futbolista como la del entrenador Lucas González, en un movimiento que comenzó a tomar fuerza de manera silenciosa.
En varias oportunidades, Armani expresó públicamente su deseo de retirarse en Atlético Nacional. Su representante, Martín Aráoz, también había reconocido meses atrás que ese escenario sería "un cierre de película", aunque aclaró que por entonces no había negociaciones concretas.
La situación de Franco Armani en River
Armani tiene contrato con River hasta diciembre de 2026, pero hoy ocupa un lugar secundario detrás de Santiago Beltrán. Eduardo Coudet lo considera una pieza importante dentro del vestuario y una alternativa confiable para el arco, aunque la falta de continuidad podría acelerar su salida. Durante el último semestre apenas disputó un partido y medio: jugó 45 minutos frente a Vélez por el Torneo Apertura y completó los 90 minutos ante Bragantino por la Copa Sudamericana.
Su legado en el Millonario, sin embargo, permanece intacto. Desde su llegada en 2018 disputó 366 partidos, recibió 288 goles, mantuvo 158 vallas invictas y conquistó diez títulos. Entre ellos sobresale la histórica Copa Libertadores 2018, obtenida en la final frente a Boca en Madrid.
Antes de su desembarco en Núñez, Armani dejó una marca imborrable en Atlético Nacional. Entre 2010 y 2017 jugó 232 partidos, recibió 180 goles, consiguió 100 vallas invictas y levantó 13 títulos, incluida la Copa Libertadores de 2016, consolidándose como uno de los máximos ídolos de la historia del club colombiano.
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