River hizo oficial el regreso de Rafael Santos Borré: los detalles de su contrato
Tras superar la revisión médica y firmar su vínculo, el jugador explicó por qué decidió volver a Núñez y destacó la influencia del Chacho Coudet en su elección.
Rafael Santos Borré ya es, oficialmente, nuevo jugador de River. Después de varias semanas de negociaciones con Inter de Porto Alegre, el delantero colombiano concretó su esperado regreso al club donde vivió la etapa más exitosa de su carrera. Este viernes superó la revisión médica, firmó su contrato hasta diciembre de 2029 y fue anunciado por la institución a través de sus canales oficiales.
El atacante vuelve al Millonario cinco años después de su salida y lo hace en un contexto de renovación del plantel. La dirigencia logró cerrar la compra de la totalidad de su pase por 2,5 millones de dólares, una cifra que podría elevarse hasta los 3,5 millones si se cumplen una serie de objetivos establecidos en la operación.
Antes de dirigirse al estadio Monumental para rubricar su nuevo vínculo, Borré habló con la prensa durante su paso por la Clínica Rossi y explicó qué fue lo que terminó de inclinar la balanza a favor de River. En ese sentido, destacó especialmente la influencia de Eduardo Coudet, quien mantuvo conversaciones con él durante las últimas semanas para convencerlo de regresar.
La influencia de Coudet y el anuncio oficial
El colombiano no ocultó su entusiasmo por iniciar una nueva etapa con la camiseta del Millonario y aseguró que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta. "Estamos armando un gran equipo y tengo mucha ilusión. Es un entrenador muy competitivo. Eso fue importante para tomar la decisión de venir", expresó el delantero sobre el rol que tuvo Coudet en su vuelta.
Tras completar los estudios médicos, Borré se presentó en las oficinas del Monumental para firmar el contrato que lo unirá a River hasta el 31 de diciembre de 2029. Horas más tarde, el club oficializó su incorporación con una publicación en redes sociales que dirigía al comunicado institucional.
En el anuncio, River confirmó el regreso del atacante con un breve mensaje: "Rafael Borré, nuevo jugador de River Plate. El delantero selló su vínculo con el Club hasta el 31 de diciembre de 2029". De esta manera, el colombiano inicia su segundo ciclo en Núñez con el desafío de volver a ser una de las principales referencias ofensivas del equipo.
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