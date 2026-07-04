River hizo oficial el regreso de Rafael Santos Borré: los detalles de su contrato

La influencia de Coudet y el anuncio oficial

El colombiano no ocultó su entusiasmo por iniciar una nueva etapa con la camiseta del Millonario y aseguró que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta. "Estamos armando un gran equipo y tengo mucha ilusión. Es un entrenador muy competitivo. Eso fue importante para tomar la decisión de venir", expresó el delantero sobre el rol que tuvo Coudet en su vuelta.