Polémica en el Cilindro: ¿Laso le pidió a Merlos que expulse a Martirena por aplaudirlo?

Allí fue cuando Laso se acercó al árbitro para remarcar el gesto del uruguayo, y el juez no dudó: segunda amarilla y expulsión para el lateral. Racing, que había quedado con ventaja numérica, no pudo sostenerla demasiado. Apenas unos minutos después, Santiago Sosa también vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con nueve jugadores en el tramo final del alargue.

A pesar de las dos expulsiones, el equipo de Avellaneda logró imponerse desde el punto penal y avanzó a las semifinales del Clausura, donde enfrentará a Boca Juniors. Sin embargo, Costas quedó con dos dolores de cabeza importantes: cómo rearmar el mediocampo sin Sosa y cómo cubrir la baja de Martirena, un futbolista que venía siendo determinante en el funcionamiento del equipo.