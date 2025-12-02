Polémica en el Cilindro: ¿Laso le pidió a Merlos que expulse a Martirena por aplaudirlo?
El capitán de Tigre quedó en el centro de la escena tras advertirle al árbitro una reacción del lateral uruguayo, lo que derivó en una de las jugadas más calientes de la noche.
Joaquín Laso, referente y capitán de Tigre, terminó siendo uno de los protagonistas inesperados del cruce entre su equipo y Racing, en un partido que ya venía levantado de temperatura y que encontró en la expulsión de Gastón Martirena su punto más discutido, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.
La escena, registrada por las cámaras, mostró al defensor hablándole directamente a Andrés Merlos en medio de la revisión de una jugada clave, lo que terminó inclinando la balanza para que el árbitro tomara una decisión determinante. Aquella intervención terminó por desatar un cierre de encuentro todavía más tenso de lo que había sido el desarrollo del juego.
El duelo, que terminó igualado sin goles durante los 120 minutos, estuvo atravesado por el roce permanente, los reclamos y un clima espeso que apenas dio respiro. El Matador, que llegaba con la carga emocional de buscar meterse en semifinales tras un año destacado, intentó sostener el orden aun con la presión constante del rival.
La Academia, por su parte, convivió con un nerviosismo creciente que se fue profundizando con el paso del tiempo, especialmente después de recordar a cada momento el pasado de Laso en Independiente. Cada intervención suya despertó la reacción del público, algo que también alimentó la tensión general.
La primera tarjeta roja había sido para Ramón Arias, lo que obligó al conjunto oriundo de Victoria a afrontar todo el tiempo suplementario con un futbolista menos. Aun así, el equipo de Victoria se mantuvo firme hasta que apareció la acción que desató el escándalo. Martirena, que ya estaba amonestado desde el minuto 67 y era una de las piezas más valiosas de Gustavo Costas, reaccionó con un aplauso irónico hacia Merlos mientras se revisaba un posible penal para la Academia.
Allí fue cuando Laso se acercó al árbitro para remarcar el gesto del uruguayo, y el juez no dudó: segunda amarilla y expulsión para el lateral. Racing, que había quedado con ventaja numérica, no pudo sostenerla demasiado. Apenas unos minutos después, Santiago Sosa también vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con nueve jugadores en el tramo final del alargue.
A pesar de las dos expulsiones, el equipo de Avellaneda logró imponerse desde el punto penal y avanzó a las semifinales del Clausura, donde enfrentará a Boca Juniors. Sin embargo, Costas quedó con dos dolores de cabeza importantes: cómo rearmar el mediocampo sin Sosa y cómo cubrir la baja de Martirena, un futbolista que venía siendo determinante en el funcionamiento del equipo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario