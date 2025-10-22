Agustín Ruberto volvió al gol tras ocho meses y fue figura en la Reserva de River
El delantero marcó el 1-0 de la Reserva de River sobre Ferro, su primer gol tras la rotura de ligamento. Gallardo y Francescoli lo siguieron desde Ezeiza.
El delantero Agustín Ruberto, una de las grandes promesas de River, volvió a sonreír tras una larga recuperación. Este miércoles, el atacante de 19 años convirtió el gol que le dio la victoria 1-0 a la Reserva de River frente a Ferro, en la 15ª fecha del Torneo Proyección Clausura.
Fue su primer tanto desde la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida el 7 de febrero de 2025 durante el Sudamericano Sub 20 ante Uruguay. Ocho meses después, volvió a gritar un gol con la camiseta del “Millonario” y lo celebró con una visible emoción.
“Estoy muy feliz por el triunfo del equipo y por volver al gol después de una lesión con una recuperación muy larga. Se lo dedico a mi familia, a mi novia y a mis amigos”, expresó el juvenil tras el partido.
Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli, atentos a su evolución
El tanto del delantero fue observado desde un costado del campo por Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli, quienes siguieron de cerca la actuación del delantero mientras el plantel profesional se entrenaba en el predio de Ezeiza. Ambos celebraron el regreso goleador del joven, al que consideran una de las piezas con mayor proyección del club.
Ruberto, que había jugado 45 minutos en su reaparición ante Gimnasia y Esgrima La Plata, fue nuevamente titular y sumó 60 minutos ante Ferro. Marcó el gol del triunfo tras una asistencia de Lautaro Pereyra, y fue reemplazado poco después del tanto por Alex Woiski.
Con esta victoria, la Reserva de Marcelo Escudero alcanzó los 30 puntos y quedó en la punta de la Zona B, asegurando la localía para los octavos de final del torneo. Además de Ruberto, el equipo contó con la presencia de Agustín de la Cuesta, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, otros tres juveniles que forman parte del plantel profesional.
El regreso del goleador y su rápido impacto son una buena noticia para River: Ruberto sigue sumando minutos y ritmo competitivo con la mira puesta en su reaparición en Primera, bajo la atenta mirada del Muñeco Gallardo y del mánager Francescoli.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario