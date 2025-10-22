Agustín Ruberto volvió al gol tras ocho meses y fue figura en la Reserva de River

image

Con esta victoria, la Reserva de Marcelo Escudero alcanzó los 30 puntos y quedó en la punta de la Zona B, asegurando la localía para los octavos de final del torneo. Además de Ruberto, el equipo contó con la presencia de Agustín de la Cuesta, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, otros tres juveniles que forman parte del plantel profesional.

El regreso del goleador y su rápido impacto son una buena noticia para River: Ruberto sigue sumando minutos y ritmo competitivo con la mira puesta en su reaparición en Primera, bajo la atenta mirada del Muñeco Gallardo y del mánager Francescoli.