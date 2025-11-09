Tras dos años de ausencia, Boca clasificó a la Copa Libertadores 2026
Con el triunfo 2-0 en el Superclásico, el Xeneize aseguró su regreso a la Copa Libertadores después de dos años y complicó al Millonario, que ahora pelea por el repechaje.
La victoria 2-0 ante River en La Bombonera le permitió a Boca sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El equipo de Claudio Úbeda alcanzó los 59 puntos en la tabla anual y se aseguró el segundo lugar detrás de Rosario Central. De esta manera, el Xeneize regresará al máximo certamen continental y dejó al Millonario en zona de repechaje.
Después de dos temporadas ausente, Boca volverá a disputar la Copa Libertadores. El triunfo ante su clásico rival le garantizó el segundo puesto de la tabla anual y, con ello, el boleto directo a la fase de grupos del certamen continental.
Con 59 unidades y una diferencia de gol de +27, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda se hizo inalcanzable para sus perseguidores, incluido River, que quedó tercero con 52 puntos (+17). Por detrás aparecen Argentinos Juniors (51 y +18), Deportivo Riestra (51 y +14) y Racing (50 y +12).
El resultado del Superclásico dejó a River en una posición delicada. El equipo de Marcelo Gallardo deberá ganarle a Vélez en la última fecha del Torneo Clausura para mantenerse, al menos, en el repechaje de la Copa Libertadores 2026. Si no logra un triunfo y alguno de sus competidores directos lo supera, caerá a zona de Copa Sudamericana.
El Millonario ya no puede alcanzar a Boca y depende de una combinación de resultados para conservar su lugar entre los clasificados. Si alguno de los equipos que ya aseguraron su cupo —como Platense, Rosario Central o Independiente Rivadavia— se consagra campeón del Clausura, se liberará una plaza por tabla y River podría beneficiarse.
Los clasificados y los cupos restantes
Hasta el momento, los equipos argentinos que ya tienen asegurada su participación en la Libertadores 2026 son:
Platense, campeón del Torneo Apertura.
Rosario Central, líder de la tabla anual.
Independiente Rivadavia, ganador de la Copa Argentina.
Boca Juniors, segundo en la tabla general.
Quedan por definir el campeón del Clausura y el equipo que ocupará el tercer puesto de la tabla anual, que jugará la Fase 2 (repechaje).
