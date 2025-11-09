Tras dos años de ausencia, Boca clasificó a la Copa Libertadores 2026

La victoria 2-0 ante River en La Bombonera le permitió a Boca sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El equipo de Claudio Úbeda alcanzó los 59 puntos en la tabla anual y se aseguró el segundo lugar detrás de Rosario Central. De esta manera, el Xeneize regresará al máximo certamen continental y dejó al Millonario en zona de repechaje.