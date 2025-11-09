MinutoUno

Tras dos años de ausencia, Boca clasificó a la Copa Libertadores 2026

Con el triunfo 2-0 en el Superclásico, el Xeneize aseguró su regreso a la Copa Libertadores después de dos años y complicó al Millonario, que ahora pelea por el repechaje.

La victoria 2-0 ante River en La Bombonera le permitió a Boca sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El equipo de Claudio Úbeda alcanzó los 59 puntos en la tabla anual y se aseguró el segundo lugar detrás de Rosario Central. De esta manera, el Xeneize regresará al máximo certamen continental y dejó al Millonario en zona de repechaje.

Después de dos temporadas ausente, Boca volverá a disputar la Copa Libertadores. El triunfo ante su clásico rival le garantizó el segundo puesto de la tabla anual y, con ello, el boleto directo a la fase de grupos del certamen continental.

Con 59 unidades y una diferencia de gol de +27, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda se hizo inalcanzable para sus perseguidores, incluido River, que quedó tercero con 52 puntos (+17). Por detrás aparecen Argentinos Juniors (51 y +18), Deportivo Riestra (51 y +14) y Racing (50 y +12).

El resultado del Superclásico dejó a River en una posición delicada. El equipo de Marcelo Gallardo deberá ganarle a Vélez en la última fecha del Torneo Clausura para mantenerse, al menos, en el repechaje de la Copa Libertadores 2026. Si no logra un triunfo y alguno de sus competidores directos lo supera, caerá a zona de Copa Sudamericana.

El Millonario ya no puede alcanzar a Boca y depende de una combinación de resultados para conservar su lugar entre los clasificados. Si alguno de los equipos que ya aseguraron su cupo —como Platense, Rosario Central o Independiente Rivadavia— se consagra campeón del Clausura, se liberará una plaza por tabla y River podría beneficiarse.

Los clasificados y los cupos restantes

Hasta el momento, los equipos argentinos que ya tienen asegurada su participación en la Libertadores 2026 son:

  • Platense, campeón del Torneo Apertura.

  • Rosario Central, líder de la tabla anual.

  • Independiente Rivadavia, ganador de la Copa Argentina.

  • Boca Juniors, segundo en la tabla general.

Quedan por definir el campeón del Clausura y el equipo que ocupará el tercer puesto de la tabla anual, que jugará la Fase 2 (repechaje).

