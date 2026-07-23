Polémica en la MLS: abrieron una investigación por la llegada de Casemiro a Inter Miami

Straight from our very own @Casemiro pic.twitter.com/stHryg8aLC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026

El brasileño deberá obtener la visa de trabajo correspondiente y, además, Inter Miami tendrá que resolver cómo encuadrarlo dentro de su plantel, teniendo en cuenta que actualmente ya tiene ocupados sus tres cupos de Jugador Designado, la excepción salarial prevista por el reglamento de la MLS.

La investigación continúa y podría derivar en sanciones si se comprueba que Inter Miami incumplió las normas establecidas por la liga. Mientras tanto, la llegada de Casemiro, una de las más resonantes del mercado norteamericano, ya comenzó generando más ruido fuera de la cancha que dentro de ella.