Polémica en la MLS: abrieron una investigación por la llegada de Casemiro a Inter Miami
La franquicia de Florida quedó bajo la lupa luego de una denuncia presentada por Los Angeles Galaxy, que cuestionó el proceso de negociación para incorporar al mediocampista brasileño.
La llegada de Casemiro a Inter Miami comenzó envuelta en una inesperada controversia. Apenas horas después de que el club de Florida oficializara la incorporación del experimentado mediocampista brasileño, la Major League Soccer (MLS) anunció la apertura de una investigación para determinar si existieron irregularidades durante las negociaciones.
Todo se originó a partir de una denuncia presentada por Los Angeles Galaxy, que sostiene que Inter Miami habría mantenido conversaciones con el futbolista antes de estar formalmente habilitado para hacerlo. La polémica gira en torno al denominado "derecho de descubrimiento" (Discovery Rights), un mecanismo propio de la MLS que permite a cada franquicia reservar la prioridad para negociar con determinados futbolistas del exterior. Mientras ese registro permanezca vigente, ningún otro equipo puede iniciar tratativas sin antes adquirir dichos derechos.
Ante esta situación, la liga emitió un comunicado oficial para informar el inicio de las actuaciones: "La Major League Soccer está revisando una acusación de manipulación contra Inter Miami. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice".
Problemas para Inter Miami por el fichaje de Casemiro
Sin embargo, la propia MLS confirmó que, mientras avanza la investigación, Inter Miami y Los Angeles Galaxy alcanzaron un entendimiento respecto a la prioridad sobre el jugador. "Aunque Inter Miami y Los Angeles Galaxy han llegado a un acuerdo para la 'prioridad de descubrimiento' de fichar a Casemiro, los términos se publicarán una vez concluida la investigación", detalló el organismo.
Más allá de la controversia, el ex Real Madrid y Manchester United ya fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Las Garzas. Casemiro firmó un contrato hasta mayo de 2027, con una opción para extender el vínculo por dos temporadas adicionales. De todas maneras, todavía quedan algunos pasos administrativos para que pueda debutar.
El brasileño deberá obtener la visa de trabajo correspondiente y, además, Inter Miami tendrá que resolver cómo encuadrarlo dentro de su plantel, teniendo en cuenta que actualmente ya tiene ocupados sus tres cupos de Jugador Designado, la excepción salarial prevista por el reglamento de la MLS.
La investigación continúa y podría derivar en sanciones si se comprueba que Inter Miami incumplió las normas establecidas por la liga. Mientras tanto, la llegada de Casemiro, una de las más resonantes del mercado norteamericano, ya comenzó generando más ruido fuera de la cancha que dentro de ella.
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