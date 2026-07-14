Atlanta United de la MLS hizo oficial la llegada de Paulo Díaz tras su salida de River
El defensor chileno fue presentado como nuevo refuerzo del conjunto estadounidense después de siete temporadas en el Millonario. Todos los detalles.
Paulo Díaz ya tiene nuevo destino. Luego de poner fin a su ciclo de siete años en River, el defensor chileno fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Atlanta United, institución que milita en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y que confirmó su incorporación a través de sus canales oficiales.
Con un video de bienvenida y las primeras imágenes luciendo los colores del equipo estadounidense, el club hizo oficial el arribo del zaguero de 31 años, quien afrontará por primera vez el desafío de jugar en la MLS tras su paso por el fútbol de Chile, Argentina y Arabia Saudita. La llegada de Díaz representa una incorporación de experiencia, que buscaba reforzar su última línea con un futbolista de trayectoria internacional.
El chileno firmó un contrato por dos temporadas, con la posibilidad de extender el vínculo por otras dos, y ya quedó a disposición del cuerpo técnico encabezado por Gerardo "Tata" Martino.
El anuncio puso fin a varias semanas de negociaciones que se aceleraron luego de que el defensor quedara fuera de los planes deportivos de Eduardo "Chacho" Coudet. La falta de continuidad durante los últimos meses y la decisión del club de Núñez de facilitar su salida terminaron allanando el camino para que la operación pudiera concretarse.
Desde Atlanta destacaron el recorrido del futbolista y su experiencia tanto en competencias continentales como con la selección chilena. Además de sus años en River, Díaz también defendió las camisetas de Palestino, Colo-Colo, San Lorenzo y Al-Ahli antes de iniciar esta nueva aventura en el fútbol norteamericano.
La presentación oficial incluyó fotografías del defensor con la camiseta del club y un mensaje de bienvenida publicado en las redes sociales de la institución, donde rápidamente comenzaron a llegar los saludos de los hinchas que celebraron la incorporación de un jugador con amplio recorrido internacional.
Paulo Díaz cerró su ciclo en River y continuará su carrera en la MLS
Para Paulo Díaz, el desembarco en Atlanta representa un nuevo comienzo luego de una extensa etapa en River. Si bien durante varios años fue una pieza importante de la defensa y conquistó distintos títulos con el conjunto argentino, las lesiones y la pérdida de protagonismo hicieron que su salida se volviera inevitable durante este mercado de pases.
El defensor deja el Millonario tras disputar 222 partidos oficiales, convertir 13 goles, aportar tres asistencias y levantar siete títulos nacionales. Su experiencia y liderazgo fueron algunos de los aspectos que más valoró Atlanta United al momento de avanzar por su contratación. Ahora el chileno tendrá el desafío de adaptarse rápidamente al fútbol estadounidense y aportar su jerarquía a un equipo que busca recuperar protagonismo dentro de la MLS.
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