Atlanta United de la MLS hizo oficial la llegada de Paulo Díaz tras su salida de River

Desde Atlanta destacaron el recorrido del futbolista y su experiencia tanto en competencias continentales como con la selección chilena. Además de sus años en River, Díaz también defendió las camisetas de Palestino, Colo-Colo, San Lorenzo y Al-Ahli antes de iniciar esta nueva aventura en el fútbol norteamericano.

La presentación oficial incluyó fotografías del defensor con la camiseta del club y un mensaje de bienvenida publicado en las redes sociales de la institución, donde rápidamente comenzaron a llegar los saludos de los hinchas que celebraron la incorporación de un jugador con amplio recorrido internacional.

An exclusive with our new defender pic.twitter.com/eB1Yuwhlzx — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 14, 2026

Paulo Díaz cerró su ciclo en River y continuará su carrera en la MLS

Para Paulo Díaz, el desembarco en Atlanta representa un nuevo comienzo luego de una extensa etapa en River. Si bien durante varios años fue una pieza importante de la defensa y conquistó distintos títulos con el conjunto argentino, las lesiones y la pérdida de protagonismo hicieron que su salida se volviera inevitable durante este mercado de pases.

El defensor deja el Millonario tras disputar 222 partidos oficiales, convertir 13 goles, aportar tres asistencias y levantar siete títulos nacionales. Su experiencia y liderazgo fueron algunos de los aspectos que más valoró Atlanta United al momento de avanzar por su contratación. Ahora el chileno tendrá el desafío de adaptarse rápidamente al fútbol estadounidense y aportar su jerarquía a un equipo que busca recuperar protagonismo dentro de la MLS.