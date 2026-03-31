Polémica en la NBA: Chicago Bulls cortó a un jugador por sus declaraciones en redes
La franquicia tomó una decisión contundente luego de que el jugador realizara comentarios contra la comunidad LGBTQ y expresara fuertes posturas religiosas.
La salida de Jaden Ivey de los Chicago Bulls generó un fuerte impacto en el mundo de la NBA, no tanto por lo deportivo sino por el contexto que rodeó su desvinculación. El escolta, que había llegado recientemente tras su paso por Detroit Pistons, fue apartado del plantel luego de protagonizar una serie de publicaciones polémicas en redes sociales con contenido anti-LGBTQ y reflexiones religiosas.
La decisión se conoció pocas horas después de la derrota del equipo por 129-114 frente a los San Antonio Spurs, en un partido que tuvo como figura a Victor Wembanyama. Sin embargo, lo ocurrido en la cancha quedó en un segundo plano tras el revuelo que generaron los dichos del jugador, que apenas había disputado cuatro encuentros con la franquicia de Illinois.
En uno de los videos que publicó en su cuenta de Instagram, Ivey apuntó directamente contra las políticas inclusivas de la liga: “Proclaman el Mes del Orgullo en la NBA”, afirmó. “Lo proclaman. Se lo muestran al mundo. Dicen: 'Vengan y únanse a nosotros por el Orgullo, por el Mes del Orgullo para celebrar la injusticia'. Lo proclaman. Lo proclaman en las vallas publicitarias. Lo proclaman en las calles. Injusticia. Entonces, ¿cómo es que uno no puede hablar de justicia? ¿Cómo pueden decir que este hombre está loco?”, dijo.
Además, el jugador también compartió reflexiones vinculadas a su fe y a experiencias personales. “¿Cómo es que cuando se predica el evangelio la gente lo odia?”, expresó Ivey. “¿Que la gente no quiere escucharlo? ¿Y les parece extraño cuando alguien predica el evangelio, el verdadero evangelio?”, dijo. Estas declaraciones no pasaron inadvertidas dentro de la organización, que tomó una postura firme en relación a sus valores institucionales.
Tras conocerse su salida, el propio basquetbolista volvió a expresarse públicamente: "La NBA lo era todo para mí. No conocía a Dios. Cuando llegué a la NBA, era un fornicador, era adicto a la pornografía y solía emborracharme. Eso era todo lo que conocía. Después de todos esos puntos me sentía bien. Me sentía como si todo estuviera trazado para mí", manifestó en otro video.
El entrenador del equipo, Billy Donovan, se refirió a la situación y dejó en claro la postura del club. “Cada quien llega con sus propias experiencias personales, pero una cosa es que todos tenemos que ser profesionales”, manifestó. “Creo que tiene que haber un alto nivel de respeto entre nosotros, y tenemos que ayudarnos y luego rendir cuentas conforme a esos estándares”, comentó antes del último partido.
Donovan también evitó profundizar en los dichos del jugador, aunque dejó entrever el malestar institucional: “No quiero entrar en lo que publicó, pero sin duda espero que él esté bien”, comentó. “He tenido conversaciones con Jaden y siempre ha estado enfocado en rehabilitar su rodilla y tratar de volver a la cancha y querer jugar. Pero creo que, como organización, hay ciertos estándares que queremos tener e intentar cumplirlos todos y cada uno de los días”, cerró.
La decisión de los Bulls refleja una política clara frente a este tipo de situaciones, en una liga que busca reforzar valores de inclusión y respeto.
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