Polémica en la NBA: Chicago Bulls cortó a un jugador por sus declaraciones en redes

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El entrenador del equipo, Billy Donovan, se refirió a la situación y dejó en claro la postura del club. “Cada quien llega con sus propias experiencias personales, pero una cosa es que todos tenemos que ser profesionales”, manifestó. “Creo que tiene que haber un alto nivel de respeto entre nosotros, y tenemos que ayudarnos y luego rendir cuentas conforme a esos estándares”, comentó antes del último partido.

Donovan también evitó profundizar en los dichos del jugador, aunque dejó entrever el malestar institucional: “No quiero entrar en lo que publicó, pero sin duda espero que él esté bien”, comentó. “He tenido conversaciones con Jaden y siempre ha estado enfocado en rehabilitar su rodilla y tratar de volver a la cancha y querer jugar. Pero creo que, como organización, hay ciertos estándares que queremos tener e intentar cumplirlos todos y cada uno de los días”, cerró.

La decisión de los Bulls refleja una política clara frente a este tipo de situaciones, en una liga que busca reforzar valores de inclusión y respeto.