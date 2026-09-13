El curioso gesto de Andrés Gariano en el gol de Thiago Almada para River ante Atlético Tucumán

Andrés Gariano, River y la polémica en Tucumán

La jugada decisiva se construyó con un ataque punzante del Millonario por la banda izquierda. Gariano venía siguiendo de muy cerca las acciones, posicionado a pocos metros de la jugada. Cuando Lucas Beltrán tocó hacia atrás desde el borde del área chica para la llegada del 'Guayo', el juez quedó ubicado justo por detrás del atacante de la banda roja. En el instante exacto en que el jugador impactó la pelota de derecha para sellar el 2-1 del equipo conducido por Leonardo Ponzio, el árbitro hizo un movimiento calcado con su pie derecho, simulando patear el balón hacia el arco.