El curioso gesto de Andrés Gariano en el gol de Thiago Almada para River ante Atlético Tucumán
El juez del partido quedó en el centro de las miradas tras una insólita reacción física en el instante preciso en que el delantero remató para decretar el triunfo agónico en el Estadio José Fierro.
River logró un triunfazo agónico por 2-1 ante Atlético Tucumán en el Estadio José Fierro, pero una de las grandes perlitas de la jornada no la protagonizó ninguno de los 22 futbolistas en cancha. Las redes sociales estallaron tras la viralización de una repetición del gol decisivo convertida por Thiago Almada, donde se observa una extraña e insólita reacción del árbitro Andrés Gariano en el momento justo del remate final.
Andrés Gariano, River y la polémica en Tucumán
La jugada decisiva se construyó con un ataque punzante del Millonario por la banda izquierda. Gariano venía siguiendo de muy cerca las acciones, posicionado a pocos metros de la jugada. Cuando Lucas Beltrán tocó hacia atrás desde el borde del área chica para la llegada del 'Guayo', el juez quedó ubicado justo por detrás del atacante de la banda roja. En el instante exacto en que el jugador impactó la pelota de derecha para sellar el 2-1 del equipo conducido por Leonardo Ponzio, el árbitro hizo un movimiento calcado con su pie derecho, simulando patear el balón hacia el arco.
La curiosa escena generó todo tipo de especulaciones y comentarios en el mundo virtual. Aunque el movimiento pareció un acto reflejo involuntario o un gesto de empatía con la jugada de gol, el resbaladizo estado del campo de juego en Tucumán —afectado por las intensas lluvias durante todo el partido— sugiere que el deslizamiento de su pie también pudo haber sido un intento por no perder el equilibrio sobre el césped.
Más allá del insólito momento, la presencia de Gariano estaba bajo la lupa del pueblo riverplatense. El colegiado venía de quedar marcado por un grave error arbitral en Victoria ante Tigre, cuando no sancionó un claro penal sobre Ángel Correa. Además, el historial del juez de 40 años no era del todo favorable para el conjunto de Núñez: la victoria ante el Decano significó apenas su segundo triunfo en siete partidos bajo su arbitraje (acumulaba tres empates y dos derrotas).
Por si fuera poco, el nacido en Bariloche cargaba con el antecedente directo de haber sido el árbitro principal en las dos últimas eliminaciones de River en la Copa Argentina: la caída por penales ante Independiente Rivadavia en semifinales del 2025 y el 1-3 frente a Aldosivi en la edición actual. Con el resultado puesto y los tres puntos en el bolsillo, el curioso gesto de Gariano pasó a ser la anécdota colorida de un partido cargado de tensión.
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