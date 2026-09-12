"No me gusta que me caguen": la patada de Mauro Arrambarri por la que todo Atlético Tucumán pidió expulsión
Julio César Falcioni explotó con duras declaraciones contra el arbitraje tras la agónica victoria de River en el José Fierro. ¿Era roja para el futbolista uruguayo?
El paso de River por el estadio Monumental José Fierro para enfrentar a Atlético Tucumán por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura dejó mucho más que tres puntos valiosos para el conjunto de Núñez, y una polémica protagonizada por Mauro Arrambarri que hizo explotar a Julio César Falcioni.
El triunfo por 2-1 quedó eclipsado por una jugada que encendió la máxima polémica de la jornada y reabrió el debate sobre los fallos arbitrales en el fútbol argentino, generando un clima de tensa protesta que culminó con declaraciones lapidarias por parte del cuerpo técnico local.
El episodio caliente se desencadenó cuando el marcador parcial reflejaba la mínima ventaja para el "Millonario". En una disputa dividida, el mediocampista uruguayo del elenco visitante se lanzó con extrema vehemencia y con los pies hacia adelante contra el delantero tucumano Alexis Canelo, quien se encontraba de espaldas a la jugada.
La infracción reunía todos los componentes reglamentarios de una entrada con riesgo físico para el rival, lo que provocó que todo el estadio reclamara de manera unánime la tarjeta roja directa.
Sin embargo, el árbitro principal del encuentro optó por mostrarle únicamente la tarjeta amarilla, mientras que desde el VAR a cargo de Silvio Trucco decidieron no convocar al juez principal a la revisión en el monitor.
La decisión arbitral desató un escándalo inmediato en el campo de juego: el entrenador de Atlético Tucumán perdió la compostura, ingresó a los pocos metros del terreno para recriminarle a la terna y terminó expulsado por sus vehementes protestas.
El enojo de Julio César Falcioni y todo Atlético Tucumán
Lejos de bajar el tono una vez consumado el pitazo final, el experimentado director técnico se presentó en la conferencia de prensa con extrema dureza y apuntó sin filtros contra los arbitrajes, dejando una frase que rápidamente se viralizó en el ambiente futbolístico.
Visiblemente molesto por la jugada de Arrambarri y por el desarrollo general de las decisiones en los noventa minutos, Falcioni sentenció: "Siempre para el mismo lado. Los de la otra banda vieron todo al revés. No me gusta que me caguen".
De este modo, el estratega expuso el malestar interno del plantel y de la dirigencia norteña, avivando la polémica en torno al arbitraje en la recta de definición del certamen y dejando en segundo plano el análisis estrictamente futbolístico de la derrota.
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