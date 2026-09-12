"No me gusta que me caguen": la patada de Mauro Arrambarri por la que todo Atlético Tucumán pidió expulsión

La decisión arbitral desató un escándalo inmediato en el campo de juego: el entrenador de Atlético Tucumán perdió la compostura, ingresó a los pocos metros del terreno para recriminarle a la terna y terminó expulsado por sus vehementes protestas.

El enojo de Julio César Falcioni y todo Atlético Tucumán

Lejos de bajar el tono una vez consumado el pitazo final, el experimentado director técnico se presentó en la conferencia de prensa con extrema dureza y apuntó sin filtros contra los arbitrajes, dejando una frase que rápidamente se viralizó en el ambiente futbolístico.

Visiblemente molesto por la jugada de Arrambarri y por el desarrollo general de las decisiones en los noventa minutos, Falcioni sentenció: "Siempre para el mismo lado. Los de la otra banda vieron todo al revés. No me gusta que me caguen".

De este modo, el estratega expuso el malestar interno del plantel y de la dirigencia norteña, avivando la polémica en torno al arbitraje en la recta de definición del certamen y dejando en segundo plano el análisis estrictamente futbolístico de la derrota.