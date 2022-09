Ezequiel Cirigliano: el testigo no lo identificó y siguen las sospechas contra la Policía

El denunciante, de apellido Lucero, señaló que no hubo intento de robo y que en ningún momento le mencionó eso a los efectivos policiales. "Hay cosas que están mal que yo no se las dije a la policía", indicó. Por último, confirmó que no conocía a Cirigliano y que "en ningún momento tuvo intenciones de robar".

Por otro lado, el testigo, de apellido Segovia, manifestó que tampoco leyó la declaración brindada en el día del episodio. En tanto, luego de leerle los dichos negó sus testimonios y aseguró que solo respondió tres preguntas.

Con estas declaraciones, la defensa del futbolista decidió solicitar una audiencia para pedir la liberación de Ezequiel Cirigliano.