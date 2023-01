Kun Agüero no tuvo piedad y chicaneó a Pollo Vignolo con el club del que es hincha

En una entrevista previa con ESPN, Kun Agüero no tuvo piedad y aprovechó los colores de Barcelona de Ecuador para chicanear a Sebastián "Pollo" Vignolo.

kun aguero vignolo boca

"A vos te gusta porque es color amarillo, Pollo", lanzó el Kun Agüero. "Sí, me gusta el amarillo... y el negro de Peñarol me encanta", contestó Vignolo tratando de deshacerse de la chicana del ex futbolista de Independiente y la Selección argentina. Automáticamente todos los que escucharon la entrevista no pudieron contener las risas.

¿De qué equipo es hincha el Pollo Vignolo? El Kun Agüero no lo dijo pero lo dejó entrever. ¿Es de Boca?