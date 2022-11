El DT de Polonia puso de ejemplo a Maradona para defender a Lewandowski

El DT de Polonia, país que es el próximo rival de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, aseguró que Lewandowski "estuvo practicando penales en los entrenamientos y no ha fallado."

Lewandowski, actualmente centrodelantero de Barcelona, fue dos veces ganador del premio FIFA The Best pero no se notó esta semana ya que perdió una inmejorable situación para festejar su primer tanto en un Mundial (se retiró de Rusia 2018 sin haber podido meter un gol).

"He hablado con él en el vestuario, estuvimos viendo la repetición de la jugada. Él sabrá lidiar con esta situación, como entrenador estoy seguro de que nos ayudará a marcar mucho más goles en el futuro", concluyó su DT.