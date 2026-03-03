La oferta millonaria de Estados Unidos para albergar la Finalísima entre Argentina y España

La Finalíssima, ese cruce de campeones que enfrenta al monarca de Europa con el de Sudamérica, quedó atrapada en una tormenta geopolítica. El plan original contemplaba el imponente Estadio Icónico de Lusail como sede del choque entre la Selección Argentina y la Selección de España. Sin embargo, el estado de emergencia en Medio Oriente alteró el tablero: la federación qatarí suspendió su actividad y encendió alarmas logísticas.