La oferta millonaria de Estados Unidos para albergar la Finalísima entre Argentina y España
La RFEF recibió una jugosa propuesta para trasladar el duelo a suelo norteamericano ante la incertidumbre en Qatar por el conflicto en Medio Oriente.
La Finalíssima, ese cruce de campeones que enfrenta al monarca de Europa con el de Sudamérica, quedó atrapada en una tormenta geopolítica. El plan original contemplaba el imponente Estadio Icónico de Lusail como sede del choque entre la Selección Argentina y la Selección de España. Sin embargo, el estado de emergencia en Medio Oriente alteró el tablero: la federación qatarí suspendió su actividad y encendió alarmas logísticas.
Ante ese panorama, la UEFA y la CONMEBOL iniciaron conversaciones urgentes para redefinir el escenario. Si no existen garantías operativas y de seguridad, la prioridad pasa por mudar el espectáculo sin dilaciones.
En ese contexto emergió con fuerza Estados Unidos. Según trascendió en la prensa española, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recibió una oferta de 10 millones de euros para trasladar el partido a territorio norteamericano. La cifra no solo compensaría gastos extraordinarios derivados del cambio de sede, sino que permitiría preservar el margen económico previsto inicialmente.
Aunque desde lo logístico algunas alternativas europeas seducían más, el factor financiero inclinó la balanza. La decisión, de todos modos, debe tomarse en cuestión de días para reorganizar calendarios, vuelos, entrenamientos y una nueva venta de entradas, ya que los boletos para Lusail estaban agotados.
Entre las sedes que sobrevuelan la discusión aparece el MetLife Stadium, escenario designado para la final del Mundial 2026. También volvió a mencionarse el Hard Rock Stadium, aunque su calendario está condicionado por la realización del Masters 1000 de tenis en marzo.
Mientras tanto, el entrenador español Luis de la Fuente deslizó públicamente la conveniencia de evaluar otra sede. El reloj corre y la Finalissima, que prometía un duelo estelar en Doha, ahora navega entre contratos, seguros y aeropuertos. La pelota todavía no rueda, pero el partido por organizarla ya se juega con cifras de ocho dígitos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario