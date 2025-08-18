Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs San Martin (SJ)

El partido promete ser de alta tensión: el local necesita reencontrarse con la victoria para enderezar el rumbo y mantener vivas sus aspiraciones, mientras que el visitante se juega prácticamente una final en cada fecha que pasa. Con el descenso acechando y la presión en aumento, ambos equipos saltarán al campo del Kempes con la necesidad imperiosa de quedarse con los tres puntos.

Talleres vs. San Martín (SJ): probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Matías Galarza; Rick, Rubén Botta y Luis Sequeira; Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

San Martín (SJ): Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leandro Romagnoli.

Cómo ver en vivo Talleres vs San Martin (SJ) por el Torneo Clausura

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.