¿Por qué Argentina vs. Inglaterra es el clásico más grande del fútbol mundial?
La semifinal del Mundial 2026 reaviva una rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra, marcada por el fútbol, la política y algunos de los partidos más recordados de las Copas del Mundo.
Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse este miércoles por las semifinales del Mundial 2026. Más allá de lo deportivo, el duelo reúne más de siete décadas de historia, episodios inolvidables, tensiones políticas y algunos de los momentos más icónicos que dejaron las Copas del Mundo.
Las mayores rivalidades del fútbol suelen surgir entre equipos vecinos. Sin embargo, ambas selecciones construyeron el que para muchos es el clásico más importante del fútbol, pese a estar separados por más de 11.000 kilómetros.
El origen de ese vínculo se remonta a los comienzos del fútbol argentino. Fueron los británicos quienes introdujeron el deporte en el país, pero con el paso del tiempo los futbolistas argentinos desarrollaron un estilo propio, basado en la gambeta, la creatividad y el talento individual, en contraste con el juego más físico y directo de los ingleses. Esa búsqueda por demostrar que el "alumno" había superado al "maestro" alimentó durante décadas una competencia que fue mucho más allá de los resultados.
Wembley, los primeros grandes capítulos y el nacimiento de una leyenda
Uno de los primeros hitos llegó en 1951, cuando Argentina disputó el primer partido de una selección no británica en Wembley. Inglaterra ganó 2 a 1, pero la actuación del arquero Miguel Ángel Rugilo fue tan destacada que pasó a la historia como "El León de Wembley".
Dos años después, la revancha fue para la Albiceleste. El triunfo por 3 a 1 en Buenos Aires quedó inmortalizado por el llamado "gol imposible" de Ernesto Grillo, una conquista que durante años fue presentada como una muestra de la inventiva del fútbol argentino frente a la escuela inglesa.
El Mundial 1966 y una rivalidad que cambió para siempre
El verdadero punto de inflexión llegó en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966. Los locales ganaron 1 a 0, pero el encuentro quedó marcado por la expulsión del capitán Antonio Rattín, quien demoró su salida del campo y estrujó uno de los banderines del córner con la bandera británica. Aquella escena ocurrió bajo la mirada de la reina Isabel II. Tras el partido, el entrenador inglés Alf Ramsey calificó a los futbolistas argentinos como "animals", una frase que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del fútbol argentino.
Malvinas, Maradona y el partido que hizo eterna la historia
La rivalidad adquirió una dimensión mucho mayor tras la Guerra de Malvinas de 1982. Cuatro años después, en los cuartos de final del Mundial de México 1986, Argentina e Inglaterra protagonizaron uno de los partidos más emblemáticos de la historia del deporte.
Diego Armando Maradona marcó los dos goles del triunfo por 2 a 1. El primero pasó a la historia como la "Mano de Dios" y el segundo fue bautizado como el "Gol del Siglo", considerado por muchos el mejor tanto en la historia de los Mundiales. Ese encuentro consolidó definitivamente una rivalidad que trascendió el fútbol y se convirtió en un símbolo para ambos países.
Del penal de Beckham a la era de Messi
La historia continuó con otros capítulos importantes. En Francia 1998, Argentina eliminó a Inglaterra por penales en los octavos de final tras empatar 2 a 2, en un partido recordado por la expulsión de David Beckham luego de un cruce con Diego Simeone. Cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, los ingleses se tomaron revancha con un triunfo por 1 a 0 gracias a un penal convertido por Beckham.
Ahora, el Mundial 2026 ofrecerá un nuevo episodio de esta histórica rivalidad. Será, además, el primer enfrentamiento de Lionel Messi frente a Inglaterra con la camiseta de la Selección argentina. Aunque Lionel Scaloni insistió en que se trata de "un partido de fútbol", la historia, los antecedentes y el peso simbólico del cruce convierten a esta semifinal en uno de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo.
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