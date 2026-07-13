¿Por qué Argentina vs. Inglaterra es el clásico más grande del fútbol mundial?

El Mundial 1966 y una rivalidad que cambió para siempre

El verdadero punto de inflexión llegó en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966. Los locales ganaron 1 a 0, pero el encuentro quedó marcado por la expulsión del capitán Antonio Rattín, quien demoró su salida del campo y estrujó uno de los banderines del córner con la bandera británica. Aquella escena ocurrió bajo la mirada de la reina Isabel II. Tras el partido, el entrenador inglés Alf Ramsey calificó a los futbolistas argentinos como "animals", una frase que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del fútbol argentino.

Malvinas, Maradona y el partido que hizo eterna la historia

La rivalidad adquirió una dimensión mucho mayor tras la Guerra de Malvinas de 1982. Cuatro años después, en los cuartos de final del Mundial de México 1986, Argentina e Inglaterra protagonizaron uno de los partidos más emblemáticos de la historia del deporte.

Diego Armando Maradona marcó los dos goles del triunfo por 2 a 1. El primero pasó a la historia como la "Mano de Dios" y el segundo fue bautizado como el "Gol del Siglo", considerado por muchos el mejor tanto en la historia de los Mundiales. Ese encuentro consolidó definitivamente una rivalidad que trascendió el fútbol y se convirtió en un símbolo para ambos países.

AFP

Del penal de Beckham a la era de Messi

La historia continuó con otros capítulos importantes. En Francia 1998, Argentina eliminó a Inglaterra por penales en los octavos de final tras empatar 2 a 2, en un partido recordado por la expulsión de David Beckham luego de un cruce con Diego Simeone. Cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, los ingleses se tomaron revancha con un triunfo por 1 a 0 gracias a un penal convertido por Beckham.

Ahora, el Mundial 2026 ofrecerá un nuevo episodio de esta histórica rivalidad. Será, además, el primer enfrentamiento de Lionel Messi frente a Inglaterra con la camiseta de la Selección argentina. Aunque Lionel Scaloni insistió en que se trata de "un partido de fútbol", la historia, los antecedentes y el peso simbólico del cruce convierten a esta semifinal en uno de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo.