El ataque de Ian Wright contra la Selección Argentina: "No le tengo el mismo miedo que..."

”A Argentina no le tengo el mismo miedo que a Francia y España”, afirmó Wright al referirse al choque que definirá uno de los lugares en la final de la Copa del Mundo. Sus palabras se suman a otras opiniones surgidas desde Inglaterra durante los últimos días, donde distintos exjugadores y analistas coincidieron en que el seleccionado argentino no mostró el mismo nivel de solidez que había exhibido en la conquista del Mundial de Qatar 2022.