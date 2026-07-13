El ataque de Ian Wright contra la Selección Argentina: "No le tengo el mismo miedo que..."
El exdelantero inglés evaluó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y sostuvo que Inglaterra enfrenta con mayor tranquilidad a la Albiceleste que a otras potencias.
La expectativa por la semifinal entre Argentina e Inglaterra continúa creciendo a medida que se acerca el día del partido. Como suele ocurrir cada vez que ambas selecciones vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo, las declaraciones cruzadas comienzan a ocupar un lugar importante en la previa. En esta oportunidad fue Ian Wright, histórico exdelantero de la selección inglesa, quien analizó el presente de la Albiceleste y dejó una opinión que rápidamente generó repercusión.
El exfutbolista participó de un análisis en Sky Sports y fue consultado sobre las posibilidades del conjunto dirigido por Thomas Tuchel en la semifinal del Mundial 2026. Aunque reconoció el valor del equipo argentino, aseguró que, entre los cuatro semifinalistas, considera más peligrosos a otros rivales.
”A Argentina no le tengo el mismo miedo que a Francia y España”, afirmó Wright al referirse al choque que definirá uno de los lugares en la final de la Copa del Mundo. Sus palabras se suman a otras opiniones surgidas desde Inglaterra durante los últimos días, donde distintos exjugadores y analistas coincidieron en que el seleccionado argentino no mostró el mismo nivel de solidez que había exhibido en la conquista del Mundial de Qatar 2022.
Exdelantero inglés apuntó contra la Selección Argentina en la previa de la semifinal del Mundial 2026
En ese sentido, Wright puso el foco especialmente en el rendimiento defensivo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Según su análisis, Los Tres Leones deberán intentar aprovechar algunos espacios que Argentina concedió a lo largo del certamen. ”Argentina tiene muchas debilidades defensivas que Inglaterra debe saber aprovechar”, sostuvo el exatacante, convencido de que ese aspecto puede convertirse en una de las claves del encuentro.
La declaración se produjo en un contexto donde varios referentes del fútbol inglés vienen analizando las virtudes y defectos de la Scaloneta. Días atrás también Gary Neville había cuestionado el funcionamiento de la defensa argentina y se mostró optimista respecto de las posibilidades ofensivas de Inglaterra frente a la zaga integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.
Wright, quien defendió la camiseta inglesa en 33 oportunidades y convirtió nueve goles con la selección absoluta, conoce la magnitud histórica del enfrentamiento entre ambos países. Cada cruce mundialista entre Argentina e Inglaterra suele estar rodeado de una enorme carga emocional y deportiva, producto de una rivalidad que se mantiene vigente desde hace décadas.
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