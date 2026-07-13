Fake News: el video de Haaland apoyando a Argentina contra Inglaterra es falso por una razón inexpugnable

Si se escucha con atención el idioma original, sus quejas giran en torno a las faltas que sufrió en el campo de juego. "Si eso es tiro libre, entonces debo tener un tiro libre en casi cada duelo", se le escucha decir en noruego. Los subtítulos que afirman que tiene "debilidad por Messi" y que menciona a Inglaterra como un "rival histórico que aún hoy ocupa su territorio de forma ilegítima" son un invento absoluto.