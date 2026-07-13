Fake News: el video de Haaland apoyando a Argentina contra Inglaterra es falso por una razón inexpugnable
Un video viral muestra a Erling Haaland apoyando a la Selección Argentina y hablando de Malvinas. Te contamos por qué es una fake news en este Mundial 2026.
En las últimas horas, circuló masivamente en las redes sociales un video de Erling Haaland en una conferencia de prensa. Según los subtítulos, el noruego expresaba su fanatismo por Lionel Messi y lanzaba un duro dardo político contra Inglaterra. Sin embargo, este contenido es completamente falso y se trata de una manipulación.
IMPORTANTE: El Gobierno decretó un feriado para esta semana tras la victoria de la Selección Argentina en el Mundial 2026
La verdad detrás de la Fake News en el Mundial 2026
El clip original que se viralizó lleva la marca de agua de la cuenta "sanatayclarificacion", un usuario conocido por crear parodias y contenido humorístico. En el audio real del video, el atacante noruego no está hablando sobre la Copa del Mundo ni de sus preferencias internacionales, sino que está expresando su frustración con el arbitraje tras un partido de liga.
Si se escucha con atención el idioma original, sus quejas giran en torno a las faltas que sufrió en el campo de juego. "Si eso es tiro libre, entonces debo tener un tiro libre en casi cada duelo", se le escucha decir en noruego. Los subtítulos que afirman que tiene "debilidad por Messi" y que menciona a Inglaterra como un "rival histórico que aún hoy ocupa su territorio de forma ilegítima" son un invento absoluto.
El estrecho vínculo de Haaland con Inglaterra
Existe una razón histórica por la cual el delantero jamás lanzaría semejante ataque político contra los británicos: Erling nació en Leeds, Inglaterra. Su padre, Alfie, jugó años en la Premier League antes de sufrir una grave lesión de rodilla que obligó a la familia a volver a Noruega cuando el joven goleador tenía apenas tres años.
Aunque el "Androide" creció en territorio nórdico y eligió defender naturalmente a esa selección, guarda un enorme respeto por el país que lo vio nacer. Durante su infancia y adolescencia vestía orgullosamente camisetas del Manchester City y del Leeds United. Incluso hoy, siendo la máxima figura de la Premier League, mantiene intacto el cariño por la tierra de sus primeros años, confirmando que la supuesta animosidad del video es una total mentira.
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