Napoli formalizó su propuesta por el Changuito Zeballos: la postura de Boca

Aunque las cifras de la oferta no fueron difundidas, distintas fuentes vinculadas a la negociación dejaron trascender que se trataría de un monto importante, aunque sensiblemente inferior a la cláusula de rescisión fijada en el contrato del futbolista.

Ese detalle no sorprende dentro del mercado internacional. La cláusula de salida de Zeballos asciende a 15 millones de euros, pero su proximidad al vencimiento del contrato hace prácticamente imposible que algún club decida desembolsar esa cifra, ya que en apenas unos meses podría incorporarlo sin pagar por la transferencia.

Con ese panorama, la institución también parece dispuesta a flexibilizar su postura inicial. La dirigencia entiende que una venta ahora permitiría obtener un ingreso económico y evitar la posibilidad de perder gratuitamente a uno de los jugadores surgidos de las divisiones inferiores, un escenario que representaría un fuerte golpe tanto en lo deportivo como en lo patrimonial.

No obstante, todavía resta conocer si la propuesta presentada por los napolitanos satisface las expectativas económicas del club argentino. Las negociaciones recién comenzaron de manera formal y se espera que durante las próximas semanas ambas instituciones mantengan nuevas reuniones para acercar posiciones.