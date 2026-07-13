Napoli formalizó su propuesta por el Changuito Zeballos: la postura de Boca
El club italiano presentó una oferta oficial para quedarse con el pase del extremo santiagueño. La dirigencia xeneize deberá decidir si acepta o no.
El futuro de Exequiel Zeballos parece acercarse cada vez más al fútbol europeo. Después de varias semanas de contactos y negociaciones con el entorno del jugador, Napoli dio un paso decisivo y envió a Boca la primera oferta formal para adquirir el pase del delantero, una operación que ahora dependerá exclusivamente de la evaluación que realice la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.
La propuesta del conjunto italiano llega en un contexto muy particular para el club de la Ribera. El contrato del "Changuito" finalizará en diciembre de este año y, al encontrarse en los últimos meses de su vínculo, el futbolista ya tiene la posibilidad de negociar libremente con cualquier institución para marcharse sin costo una vez concluida la temporada.
Precisamente, ese escenario es el que el Xeneize buscó evitar durante buena parte de 2026. A lo largo del año existieron distintos intentos para renovar el contrato del atacante, pero las conversaciones nunca llegaron a buen puerto y el acuerdo terminó dilatándose hasta colocar al jugador en una posición contractual favorable para decidir su futuro.
A pesar de esa situación, desde el entorno de Zeballos siempre sostuvieron que la intención del futbolista no era abandonar la institución sin dejar un ingreso económico. Por el contrario, la prioridad del delantero habría sido concretar una transferencia que beneficiara tanto a su carrera como a las finanzas del club que lo formó.
Napoli envió una oferta por el Changuito Zeballos a Boca
Napoli interpretó ese escenario y aceleró las negociaciones en las últimas horas. Luego de alcanzar un entendimiento con el jugador respecto de las condiciones personales de su contrato, avanzó con el envío de una propuesta oficial a Boca para intentar cerrar la incorporación antes del inicio de la nueva temporada europea.
Aunque las cifras de la oferta no fueron difundidas, distintas fuentes vinculadas a la negociación dejaron trascender que se trataría de un monto importante, aunque sensiblemente inferior a la cláusula de rescisión fijada en el contrato del futbolista.
Ese detalle no sorprende dentro del mercado internacional. La cláusula de salida de Zeballos asciende a 15 millones de euros, pero su proximidad al vencimiento del contrato hace prácticamente imposible que algún club decida desembolsar esa cifra, ya que en apenas unos meses podría incorporarlo sin pagar por la transferencia.
Con ese panorama, la institución también parece dispuesta a flexibilizar su postura inicial. La dirigencia entiende que una venta ahora permitiría obtener un ingreso económico y evitar la posibilidad de perder gratuitamente a uno de los jugadores surgidos de las divisiones inferiores, un escenario que representaría un fuerte golpe tanto en lo deportivo como en lo patrimonial.
No obstante, todavía resta conocer si la propuesta presentada por los napolitanos satisface las expectativas económicas del club argentino. Las negociaciones recién comenzaron de manera formal y se espera que durante las próximas semanas ambas instituciones mantengan nuevas reuniones para acercar posiciones.
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