El mensaje de Lionel Messi antes de la semifinal con Inglaterra que ilusionó a los hinchas argentinos

Las imágenes muestran distintos momentos de la práctica, enfocada principalmente en la recuperación física del plantel tras el exigente triunfo sobre Suiza en los cuartos de final y en los últimos ajustes antes del trascendental encuentro. Junto a las fotos, Messi escribió: "El último en Kansas City! Gracias por todo!!", en referencia al cierre de la estadía del seleccionado argentino en esa ciudad.