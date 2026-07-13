El mensaje de Lionel Messi antes de la semifinal con Inglaterra que ilusionó a los hinchas argentinos
Lionel Messi compartió imágenes del último entrenamiento de la Selección argentina en Kansas City y dejó un mensaje antes de viajar a Atlanta para la semifinal del Mundial 2026.
Lionel Messi utilizó sus redes sociales para despedirse de Kansas City antes del viaje de la Selección Argentina rumbo a Atlanta. El capitán publicó imágenes del último entrenamiento y dejó un breve mensaje en la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra.
A pocas horas de emprender viaje hacia Atlanta para disputar la semifinal, el 10 volvió a expresarse a través de sus redes sociales. El capitán de la Selección argentina publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de cuatro fotografías correspondientes al último entrenamiento del equipo de Lionel Scaloni en Kansas City, donde la Albiceleste preparó el compromiso frente al seleccionado inglés.
Las imágenes muestran distintos momentos de la práctica, enfocada principalmente en la recuperación física del plantel tras el exigente triunfo sobre Suiza en los cuartos de final y en los últimos ajustes antes del trascendental encuentro. Junto a las fotos, Messi escribió: "El último en Kansas City! Gracias por todo!!", en referencia al cierre de la estadía del seleccionado argentino en esa ciudad.
El mensaje de Lionel Messi antes de la semifinal con Inglaterra que ilusionó a los hinchas argentinos
La Selección Argentina rumbo a Atlanta para buscar la final del Mundial 2026
Tras la práctica de este lunes, la delegación argentina emprendió viaje hacia Atlanta, donde este miércoles enfrentará a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium por un lugar en la final del Mundial 2026. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni aprovechó las jornadas en Kansas City para recuperar a los futbolistas que acumularon una importante carga física luego de los 120 minutos disputados frente a Suiza.
Con Messi como capitán y principal referente, la Selección buscará un nuevo triunfo que le permita seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022 y avanzar una vez más al partido decisivo de la Copa del Mundo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario