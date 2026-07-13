La película que revive el partido de Argentina vs Inglaterra en el 86 vuelve a los cines
A días de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, se confirmó que "El partido" vuelve a los cines. Conocé cuándo y dónde verla.
El inminente cruce entre las selecciones de fútbol de Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 sigue generando repercusiones que van más allá del ámbito estrictamente deportivo, alcanzando esta vez las salas cinematográficas de todo el país.
A pocos días de que ambos seleccionados vuelvan a enfrentarse, la aclamada película documental "EL PARTIDO" regresa a la pantalla grande en complejos seleccionados, ofreciendo una propuesta ideal para revivir aquel mítico choque de cuartos de final de México 1986.
La iniciativa, dirigida a los fanáticos del deporte y del cine, busca calentar los motores antes del silbatazo inicial, permitiendo repasar la historia grande de este clásico global antes de que se vuelva a dirimir un nuevo capítulo sobre el campo de juego.
Días, horarios y salas seleccionadas para ver "El Partido"
La exhibición de la película estará disponible durante las primeras jornadas de la semana en diversas zonas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, abarcando diferentes cadenas comerciales.
Los espectadores que deseen asistir a las funciones programadas podrán encontrar la producción de Juan Cabral y Santiago Franco en los siguientes espacios cinematográficos y horarios:
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Atlas Caballito: Lunes a las 19:00 hs y martes a las 22:00 hs.
Cinemark Abasto: Lunes y martes a las 21:40 hs.
Cinemark Unicenter / Quilmes: Lunes y martes a las 21:50 hs.
Cinépolis Recoleta: Lunes y martes a las 12:50 hs.
Gaumont: Lunes, martes y miércoles a las 16:50 hs.
Showcase Belgrano: Lunes y martes a las 20:10 hs.
Showcase Haedo / Norte: Lunes y martes a las 20:00 hs.
Con una duración exacta de 91 minutos —replicando el tiempo total de juego de aquel recordado encuentro de 1986— el film se basa en el libro de Andrés Burgo titulado "El Partido", una investigación de gran relevancia para el periodismo local.
La producción audiovisual destaca por reunir por primera vez a los futbolistas de ambos equipos en pantalla, reconstruyendo los hechos del partido y analizando sucesos históricos paralelos que se originaron varios siglos antes del campeonato.
El largometraje complementa este cruce de testimonios directos con la inclusión de archivos totalmente inéditos de directores técnicos, árbitros, simpatizantes, músicos y personalidades del mundo político, exhibiendo tanto la estética del juego como los sinsentidos del conflicto armado.
La dirección técnica del documental estuvo a cargo de la dupla compuesta por Juan Cabral y Santiago Franco, dos realizadores de amplia experiencia tanto en el circuito cinematográfico de autor como en el publicitario.
Cabral cuenta en su trayectoria con la dirección del drama fantástico "Risa y la cabina del viento", largometraje que marcó el debut en la actuación de la cantante Cazzu junto al reconocido Diego Peretti, estrenado en cines el pasado 16 de abril de 2026.
Aquella obra fue consagrada en la competencia argentina del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, obteniendo los galardones a Mejor Película y Mejor Dirección. Cabral posee además dos premios Grand Prix de Cannes por su desempeño en publicidad global.
Por su parte, Franco se formó en la Universidad del Cine (FUC) y ha obtenido reconocimientos por sus cortometrajes en festivales de renombre como el BAFICI y el Festival de Shanghái. El equipo técnico se completa con la producción de Flora Fernández Marengo, ganadora de un Emmy.
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