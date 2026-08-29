Por qué Bélgica festejó el título de Las Leonas: el antecedente reciente de una semifinal polémica
Tras el triunfo argentino en los penales, las jugadoras de Bélgica sorprendieron con un particular gesto durante los festejos de Las Leonas.
La fiesta de Las Leonas por la conquista del Mundial de hockey tuvo unas invitadas inesperadas. Después de la definición ante Países Bajos, varias integrantes del seleccionado de Bélgica se acercaron al plantel argentino y se sumaron a una celebración que rápidamente llamó la atención.
Las imágenes mostraron a las Red Panthers compartiendo el festejo con las flamantes campeonas, apenas un día después de haber quedado eliminadas frente al conjunto neerlandés en una semifinal atravesada por una fuerte controversia arbitral.
La escena adquirió todavía mayor repercusión por ese antecedente. Desde la transmisión de RTL Sports incluso hicieron referencia a la actitud del seleccionado belga: “Visiblemente, las Red Panthers habían elegido su bando en esta final”.
Bélgica tenía además sus propios motivos para celebrar. Antes de la definición por el título, había derrotado a Australia en el encuentro por el tercer puesto y conseguido la medalla de bronce. Sin embargo, una vez terminada la final, las jugadoras también se acercaron a compartir la alegría argentina.
La polémica eliminación de Bélgica ante Países Bajos
El particular gesto de las belgas ocurrió después de una semifinal que había dejado un enorme malestar dentro del equipo.
Bélgica enfrentó a Países Bajos por un lugar en la definición y creyó haber conseguido el empate mediante Famke Van Heel, quien convirtió con un revés de derecha luego de recibir una asistencia de Lisa Moors.
La jugada, sin embargo, terminó bajo revisión. Tras observar las imágenes en reiteradas oportunidades, el gol fue anulado por una supuesta obstrucción de Justine Rasir, al considerar que había interferido entre Van Heel y una defensora neerlandesa.
La determinación generó abucheos desde las tribunas y provocó una fuerte reacción tanto del entrenador como de las propias jugadoras de Bélgica.
Una de las más contundentes fue Rasir, quien expresó toda su bronca después del encuentro: “Nos han robado. Yo no tengo nada más que decir. Lo siento, el gol, el gol clarísimo. No sé cuánto habrá cobrado el árbitro. Disculpen mis palabras, pero nos han robado. Para nosotras es un 1-1, sin duda. Quizás podríamos haber aprovechado otras ocasiones, pero creo que hemos hecho un buen partido. Es un robo. No tengo nada más que decir, porque en un partido como este no hubo muchas ocasiones claras”.
La jugadora volvió a apuntar contra la decisión cuando fue consultada por las oportunidades que su equipo había tenido mediante los córners cortos.
“Nosotras nuestra ocasión las metimos, ¿sabes? Son los árbitros quienes nos lo quitaron, así que lo siento. No tengo nada más que decir, una vez más. Pero hicimos el partido que podíamos hacer. Fuimos a por el 1-1 y... el videoarbitraje. Ni siquiera tienen ya el video. Ella misma lo pidió por una falta. Ni siquiera veo qué es lo que pita. Así que, sinceramente no tengo nada más que decir aparte de que es... es una vergüenza. Vamos a intentar mirar hacia el futuro porque todavía hay una medalla que conseguir el sábado. Así que eso también es importante. No tengo ganas de hablar de esto ahora, sinceramente no tengo ganas de hablar de nada de esto".
Finalmente, Bélgica pudo dejar parcialmente atrás la frustración y cumplió con ese objetivo: venció a Australia y se quedó con el bronce.
En aquella semifinal, el único tanto que terminó siendo válido fue obra de Frédérique Matla, cuando faltaban 13 minutos para finalizar el segundo cuarto. La australiana Aleisha Neumann fue la árbitra que intervino en la polémica decisión, mientras que Ayanna McClean, de Trinidad y Tobago, estuvo a cargo del videoref.
Las Leonas consiguieron su tercera estrella mundial
Mientras Bélgica terminó el torneo en el tercer escalón del podio, Argentina protagonizó una definición inolvidable frente a Países Bajos.
Las Leonas igualaron 1-1 durante el tiempo reglamentario y se impusieron 3-1 en los penales, resultado que les permitió conquistar el tercer Mundial de su historia.
La victoria argentina terminó además con el dominio de Países Bajos, que llegaba como campeón de las últimas tres ediciones. Con esta nueva conquista, Argentina quedó segunda en la tabla histórica de títulos, detrás de las neerlandesas, que acumulan nueve. Alemania y Australia, por su parte, cuentan con dos campeonatos cada una.
El Mundial también dejó reconocimientos individuales. Zoe Díaz, de 20 años, fue elegida como la mejor jugadora joven del torneo, mientras que la australiana Jocelyn Bartram recibió el premio a la mejor arquera.
La neerlandesa Yibbi Jansen terminó como máxima goleadora con ocho tantos y la belga Charlotte Englebert fue distinguida como la mejor jugadora del certamen.
Así, después de una competencia marcada por la polémica eliminación de Bélgica, el festejo conjunto de las Red Panthers y Las Leonas dejó una de las imágenes más llamativas del cierre del Mundial.
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