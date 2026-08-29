Una de Las Leonas campeona del mundo, contra Javier Milei: "Sin el Estado no podría representar a mi país"
La referente del seleccionado nacional, flamante campeón del Mundial, vuelve al centro de la escena por sus contundentes manifestaciones políticas.
La consagración de Las Leonas en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen dejó imágenes imborrables para el deporte argentino, y si bien el título fue celebado por el mismísimo presidente Javier Milei, no tardó en aparecer el archivo que tiene a referentes del equipo expresándose fuertemente contra el libertario.
Con una agónica actuación de Majo Granatto —autora del tanto del empate 1-1 que luego se destrabaría en los penales australianos frente a las locales—, el seleccionado sumó su tercer título mundial.
Sin embargo, el apellido Granatto también resuena con fuerza fuera de las canchas al recordar el profundo impacto político que su hermana, María Victoria Granatto, protagonizó en la antesala de las elecciones presidenciales de 2023.
En medio del debate por el modelo de país, la delantera y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 eligió sus redes sociales para expresar un categórico rechazo a la fórmula de La Libertad Avanza (LLA), encabezada por Milei, y llamar a votar por el entonces candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.
Su postura estuvo firmemente cimentada en la defensa del rol estatal como pilar fundamental de su trayectoria y su formación personal. Además, en sus redes sociales en varias ocasiones ha manifestado su apoyo a la educación pública, uno de los sectores alcanzados por el ajuste libertario.
Los argumentos de Victoria Granatto de Las Leonas contra Javier Milei: Estado, universidad pública y memoria
A través de un sentido comunicado difundido en su cuenta de Instagram, la jugadora expuso los motivos que la impulsaban a posicionarse políticamente en un momento bisec para la Argentina.
“Porque soy mujer. Porque soy deportista y sin el Estado nacional no podría haber representado nunca a mi país. Porque soy egresada de la Universidad nacional y, si no hubiese sido pública, no hubiese podido ni pensar en estudiar”, disparaba en el inicio de su misiva, poniendo de relieve la importancia de la infraestructura pública en el alto rendimiento y la educación superior.
El descargo de la experimentada jugadora no se detuvo en el plano socioeconómico, sino que también abordó los derechos humanos y la identidad política, rechazando los discursos negacionistas: “Porque son 30.000. Porque creo que la memoria, la verdad y la justicia reparan día a día una herida enorme, y los genocidas tienen que estar presos”, sentenciaba, reivindicando la lucha histórica.
Finalmente, el escrito cerraba con una advertencia sobre la defensa de las conquistas sociales y de género frente a los proyectos de recorte institucional: “Porque todos los derechos que hemos conquistado, en materia de identidad, de libertad para decidir quiénes somos y qué queremos hacer con nuestros cuerpos son faro en el mundo y no podemos retroceder”.
Hoy, mientras el clan Granatto celebra una nueva gesta histórica con la camiseta celeste y blanca —y la histórica cábala de la indumentaria azul oscura que recorrió el mundo—, aquellas convicciones expresadas por Victoria vuelven a cobrar vigencia en la voz de una generación de atletas que no teme entrelazar el compromiso social con la alta competencia.
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