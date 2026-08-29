Una de Las Leonas campeona del mundo, contra Javier Milei: "Sin el Estado no podría representar a mi país"

Los argumentos de Victoria Granatto de Las Leonas contra Javier Milei: Estado, universidad pública y memoria

A través de un sentido comunicado difundido en su cuenta de Instagram, la jugadora expuso los motivos que la impulsaban a posicionarse políticamente en un momento bisec para la Argentina.

“Porque soy mujer. Porque soy deportista y sin el Estado nacional no podría haber representado nunca a mi país. Porque soy egresada de la Universidad nacional y, si no hubiese sido pública, no hubiese podido ni pensar en estudiar”, disparaba en el inicio de su misiva, poniendo de relieve la importancia de la infraestructura pública en el alto rendimiento y la educación superior.

El descargo de la experimentada jugadora no se detuvo en el plano socioeconómico, sino que también abordó los derechos humanos y la identidad política, rechazando los discursos negacionistas: “Porque son 30.000. Porque creo que la memoria, la verdad y la justicia reparan día a día una herida enorme, y los genocidas tienen que estar presos”, sentenciaba, reivindicando la lucha histórica.

Finalmente, el escrito cerraba con una advertencia sobre la defensa de las conquistas sociales y de género frente a los proyectos de recorte institucional: “Porque todos los derechos que hemos conquistado, en materia de identidad, de libertad para decidir quiénes somos y qué queremos hacer con nuestros cuerpos son faro en el mundo y no podemos retroceder”.

Hoy, mientras el clan Granatto celebra una nueva gesta histórica con la camiseta celeste y blanca —y la histórica cábala de la indumentaria azul oscura que recorrió el mundo—, aquellas convicciones expresadas por Victoria vuelven a cobrar vigencia en la voz de una generación de atletas que no teme entrelazar el compromiso social con la alta competencia.