Fixture confirmado de los octavos de final de la Copa Sudamericana: día y horario de cada partido
River, Boca y Tigre no solo conocen a sus rivales sino que Conmebol ya informó el cronograma completo de los partidos. Cuándo se juega.
La emoción del fútbol internacional no se detiene y la Copa Sudamericana 2026 ingresa en su fase decisiva con la confirmación de los octavos de final. Luego de una apasionante instancia de playoffs, el mapa continental quedó delineado con cruces de alto voltaje que prometen emociones al límite y una fuerte presencia de los gigantes del continente.
Lo que restaba conocerse es la fecha de cada uno de los cruces por un lugar en cuartos de final. Y este viernes 31 de julio, Conmebol difundió el cronograma completo de partidos, tanto las idas como las revanchas.
Entre los equipos argentinos que continúan en carrera se encuentran Boca Juniors, River Plate y Tigre. El cuadro de situación de los cruces de ida y vuelta depara un panorama por demás atractivo: el camino podría regalarnos un Superclásico recién en la instancia de semifinales, mientras que el "Matador" de Victoria tiene la llave abierta para cruzarse con el "Xeneize" o el "Millonario" únicamente en una hipotética final por el título.
Así quedó el cuadro de octavos de final de octavos de final de la Copa Sudamericana
Los duelos que definirán a los mejores rumbo al trofeo quedaron conformados de la siguiente manera:
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Recoleta FC vs. Boca Juniors
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Bolívar vs. São Paulo
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River Plate vs. Independiente Santa Fe
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Olimpia vs. Vasco da Gama
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Atlético Mineiro vs. RB Bragantino
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Macará vs. Santos
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Montevideo City Torque vs. Tigre
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Cienciano vs. Botafogo
Días y horarios confirmados: el cronograma de Conmebol
Ida
- Boca vs. Recoleta | 11 de agosto | Bombonera, 19 horas
- Bolívar vs. San Pablo | 11 de agosto | La Paz, 20:30 horas
- Bragantino vs. Atlético Mineiro | 12 de agosto | Braganza Paulista 19 horas
- Tigre vs. City Torque | 12 de agosto | Victoria, 19 horas
- Santa Fe vs. River Plate | 12 de agosto | Bogotá, 21:30 horas
- Vasco Da Gama vs. Olimpia | 13 de agosto | Río de Janeiro, 19:30 horas
- Santos vs. Macará | 13 de agosto | Sao Paulo, 19 horas
- Cienciano vs. Botafogo | 13 de agosto | 21:30 horas, Cusco
Vuelta
- Recoleta vs. Boca | 18 de agosto | Estadio Río Parapití, 19 horas
- San Pablo vs. Bolívar | 18 de agosto | Estadio Morumbí, 21:30 horas
- Atlético Mineiro vs. Bragantino | 19 de agosto | Arena MRV, 19 horas
- City Torque vs. Tigre | 19 de agosto | Estadio Centenario, 21.30 horas
- River Plate vs. Santa Fe | 19 de agosto | Estadio Monumental, 21.30 horas
- Olimpia vs. Vasco Da Gama | 20 de agosto | Estadio Defensores del Chaco, 19 horas
- Macará vs. Santos | 20 de agosto | Estadio Bellavista, 19 horas
- Botafogo vs. Cienciano | 20 de agosto | Estádio Nilton Santos, 21:horas
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