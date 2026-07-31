Recoleta ya palpita el cruce con Boca: el posteo tras conocer a su rival por la Sudamericana

El Xeneize terminó tercero en el grupo de la Libertadores, por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, y quedó obligado a disputar una instancia previa para intentar continuar su camino internacional. En los playoffs de la Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentó a O'Higgins y tuvo que esperar hasta los penales para conseguir el boleto a los octavos de final.

La serie frente al conjunto chileno fue pareja y Boca no logró resolverla durante el tiempo reglamentario. Finalmente, la definición desde los doce pasos le permitió avanzar y evitar una eliminación que hubiera significado un duro golpe para el equipo.

Ahora comenzará una nueva historia. El conjunto paraguayo tendrá la ventaja de definir la serie como local, aunque el equipo de la Ribera contará con la posibilidad de disputar el primer encuentro en La Bombonera, donde buscará conseguir una diferencia que le permita viajar con mayor tranquilidad. Además, el camino hacia las instancias finales ya quedó definido. El ganador del cruce enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la serie entre Bolívar y San Pablo.