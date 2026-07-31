Recoleta ya palpita el cruce con Boca: el posteo tras conocer a su rival por la Sudamericana
El conjunto paraguayo reaccionó en redes sociales después de conocer que enfrentará al Xeneize en la próxima instancia del certamen continental.
Boca ya tiene rival para los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y desde Paraguay no tardaron en reaccionar. Recoleta será el próximo adversario del Xeneize después de que el equipo argentino consiguiera superar a O'Higgins en una definición por penales disputada en Chile.
Con el cruce confirmado, el conjunto paraguayo utilizó sus redes sociales para comenzar a palpitar una serie que tendrá su primer capítulo en La Bombonera y se definirá una semana más tarde en territorio paraguayo. La cuenta oficial de Recoleta publicó un mensaje poco después de conocer el resultado de la definición entre Boca y O'Higgins.
“Se viene un nuevo desafío y estamos listos”, expresaron desde el club, dejando en claro la expectativa que genera enfrentar a uno de los equipos más importantes del continente. La serie tendrá su partido de ida en Buenos Aires y la revancha se disputará en Paraguay durante la semana del 19 de agosto.
¿Cómo llegó Recoleta a los octavos de final de la Copa Sudamericana?
Boca tendrá la responsabilidad de conseguir un buen resultado como local para afrontar después un partido decisivo fuera de casa y Recoleta llega a esta instancia con un antecedente que merece atención. El equipo paraguayo permanece invicto en la competencia y consiguió avanzar como líder de un grupo en el que compartió zona con San Lorenzo, Santos y Deportivo Cuenca.
Su campaña estuvo marcada por cinco empates y una victoria, precisamente frente al conjunto argentino, al que consiguió derrotar como visitante. Ese triunfo ante el Ciclón fue determinante para la clasificación del conjunto paraguayo y le permitió terminar en lo más alto de su grupo. Ahora, tendrá enfrente al conjunto azul y oro, un equipo que llegó a la Copa Sudamericana después de no conseguir avanzar en la Copa Libertadores.
El Xeneize terminó tercero en el grupo de la Libertadores, por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, y quedó obligado a disputar una instancia previa para intentar continuar su camino internacional. En los playoffs de la Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentó a O'Higgins y tuvo que esperar hasta los penales para conseguir el boleto a los octavos de final.
La serie frente al conjunto chileno fue pareja y Boca no logró resolverla durante el tiempo reglamentario. Finalmente, la definición desde los doce pasos le permitió avanzar y evitar una eliminación que hubiera significado un duro golpe para el equipo.
Ahora comenzará una nueva historia. El conjunto paraguayo tendrá la ventaja de definir la serie como local, aunque el equipo de la Ribera contará con la posibilidad de disputar el primer encuentro en La Bombonera, donde buscará conseguir una diferencia que le permita viajar con mayor tranquilidad. Además, el camino hacia las instancias finales ya quedó definido. El ganador del cruce enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la serie entre Bolívar y San Pablo.
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