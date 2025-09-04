Por qué Enzo Fernández no juega hoy en Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas

El volante de Chelsea fue expulsado con roja directa ante Colombia en la jornada 16 de las Eliminatorias. Como consecuencia, recibió una sanción de dos fechas, por lo que no podrá disputar ni el duelo contra Venezuela ni el cierre de la clasificación frente a Ecuador en Quito. Sin lugar a dudas que se tratará de una baja muy importante teniendo en cuenta que el futbolista surgido de River es uno de los ejes del mediocampo y una de las piezas fundamentales de un equipo que no para de crecer.