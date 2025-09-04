Por qué Enzo Fernández no juega hoy en Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas
El mediocampista de Chelsea no fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA. Qué pasó.
La Selección Argentina enfrenta a Venezuela en el Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y una de las ausencias más notorias es la de Enzo Fernández. El volante de Chelsea no fue convocado por Lionel Scaloni debido a una suspensión que lo margina de los últimos dos compromisos clasificatorios.
El volante de Chelsea fue expulsado con roja directa ante Colombia en la jornada 16 de las Eliminatorias. Como consecuencia, recibió una sanción de dos fechas, por lo que no podrá disputar ni el duelo contra Venezuela ni el cierre de la clasificación frente a Ecuador en Quito. Sin lugar a dudas que se tratará de una baja muy importante teniendo en cuenta que el futbolista surgido de River es uno de los ejes del mediocampo y una de las piezas fundamentales de un equipo que no para de crecer.
Enzo Fernández, entre la suspensión y el regreso a Chelsea
Ante la imposibilidad de jugar con la Selección, Enzo Fernández permaneció en Europa. En los últimos días se lo vio vacacionando en Grecia, antes de reincorporarse a los entrenamientos con Chelsea junto al grupo de futbolistas que no fueron convocados a sus respectivas selecciones nacionales. De esta manera, Scaloni deberá afrontar los compromisos sin uno de los campeones del mundo en Qatar, aunque con la tranquilidad de tener al equipo ya clasificado y en la cima de la tabla.
La lista de convocados de la Selección Argentina
- Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli.
- Defensores: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler.
- Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni.
- Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario