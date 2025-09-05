Lionel Messi confirmó que no viajará a Ecuador: "Decidimos que descanse"
El mejor jugador del mundo habló en zona mixta de la decisión conjunta con Lionel Scaloni de que no dispute la última fecha de las Eliminatorias.
Lionel Messi fue el gran protagonista de la noche en Buenos Aires, marcando un doblete en la victoria 3-0 de Argentina sobre Venezuela, y luego del que sería su último partido por Eliminatorias Sudamericanas en el país, confirmó que no viajará a Ecuador para la última jornada.
En lo que se considera su último partido oficial en suelo argentino, el astro, galardonado con una gran ovación, lanzó una noticia que sorprendió a los fanáticos: no jugará el próximo compromiso ante Ecuador, pero explicó los motivos.
La "Albiceleste", líder absoluto en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, enfrentará a La Tri el martes 9 de septiembre sin su máxima figura. Messi aclaró que la decisión de no jugar fue consensuada con el técnico Lionel Scaloni, quien busca cuidarlo del desgaste físico que implica el viaje y el compromiso en la cancha de Barcelona.
En la zona mixta, el capitán dio los detalles de su decisión. "Hablé con Leo (Scaloni) y decidimos... va él decidió que descanse. Vengo de una lesión que, si bien ya estoy bien, preferimos que no viaje y prepararme mejor para los siguientes partidos", dijo.
El futbolista, que busca concentrarse en el Inter Miami, cerró su mensaje dejando abierta la puerta a un futuro regreso a la Selección. "Nos jugamos la MLS que queremos ganar, es un objetivo, y espero estar bien. En octubre habrá más partidos y espero estar bien, nos volveremos a encontrar", concluyó.
Lionel Messi no confirmó su presencia en el Mundial 2026
El astro rosarino no ocultó su emoción y una vez más ratificó que era la despedida, en cuanto a encuentros oficiales, en el país. “Hoy fue el último partido por los puntos acá. En su momento dije que lo más lógico es que no juegue el próximo Mundial, pero está ahí nomás y estoy ilusionado”, expresó.
"Día a día, partido tras partido. Es eso: ir sintiendo sensaciones, ir intentando sentirse bien y ser sincero conmigo mismo, porque si estoy bien disfruto y sino la paso mal y prefiero no estar. Iremos viendo", señaló el rosarino en diálogo con TyC Sports.
