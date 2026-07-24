Franco Colapinto no corre hoy en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Hungría: los motivos
El equipo Alpine cumplirá con la normativa de la Fórmula 1que exige ceder el monoplaza a un piloto reserva antes del receso estival.
El Gran Premio de Hungría marcará la antesala del parate de verano de la Fórmula 1. En este escenario, la escudería Alpine aprovechará la cita en el Hungaroring para avanzar con las exigencias reglamentarias de la categoría: el estonio Paul Aron se subirá al auto de Franco Colapinto para disputar la primera práctica libre (FP1) del fin de semana.
A través de un comunicado oficial, la estructura francesa confirmó la rotación. "El piloto de reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la primera sesión de entrenamientos libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada", indicaron.
Desde 2025, la normativa de la F1 establece que cada escudería debe ceder cuatro sesiones de FP1 a lo largo del año —dos por monoplaza— a pilotos novatos (rookies).
La expectativa del rookie que reemplaza a Franco Colapinto y sus antecedentes
Ante la oportunidad de volver a girar en un fin de semana oficial, Aron expresó su entusiasmo por evaluar en pista el trabajo que viene realizando de forma virtual.
"Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y sentirlo yo mismo en la realidad", señaló el estonio.
Pirelli mantendrá en pista a Franco Colapinto tras la carrera
Pese a ceder su lugar en el primer ensayo del viernes, el trayecto de Franco Colapinto en suelo húngaro no terminará con la bandera a cuadros del domingo.
Una vez finalizado el Gran Premio, la actividad continuará en el trazado de Budapest el martes y miércoles con dos jornadas de test privados organizados por Pirelli. Allí, Alpine participará junto a Aston Martin y Audi con el objetivo de testear los compuestos de neumáticos que se implementarán en la temporada 2027, y el piloto argentino será el encargado de girar en dichos ensayos.
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