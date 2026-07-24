Franco Colapinto no corre hoy en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Hungría: los motivos

Pirelli mantendrá en pista a Franco Colapinto tras la carrera

Pese a ceder su lugar en el primer ensayo del viernes, el trayecto de Franco Colapinto en suelo húngaro no terminará con la bandera a cuadros del domingo.

Una vez finalizado el Gran Premio, la actividad continuará en el trazado de Budapest el martes y miércoles con dos jornadas de test privados organizados por Pirelli. Allí, Alpine participará junto a Aston Martin y Audi con el objetivo de testear los compuestos de neumáticos que se implementarán en la temporada 2027, y el piloto argentino será el encargado de girar en dichos ensayos.