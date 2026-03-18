Por qué Franco Mastantuono no fue convocado a la Selección Argentina: ¿corre riesgo de ir al Mundial?
La Albiceleste se despedirá del país ante Guatemala antes del Mundial 2026 y el futbolista del Real Madrid no fue considerado por Lionel Scaloni: los detalles.
La lista de la Selección Argentina para la fecha FIFA de marzo dejó varias sorpresas, y una de las más llamativas fue la ausencia de Franco Mastantuono. El joven mediocampista, que venía formando parte del proceso, no fue incluido entre los 28 convocados para enfrentar a Guatemala en La Bombonera.
Su ausencia genera interrogantes, especialmente teniendo en cuenta que supo sumar minutos en convocatorias anteriores e incluso ser titular en partidos de Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, la decisión de Lionel Scaloni responde a una combinación de factores.
Uno de los principales motivos es físico. El futbolista de 18 años arrastra una molestia en el pubis desde noviembre del año pasado, lo que afecta su rendimiento. Por esta razón, el cuerpo técnico optó por preservarlo de cara a la recta final de la temporada.
A este factor se suma una cuestión futbolística: la falta de continuidad en Real Madrid. En las últimas semanas, Mastantuono tuvo escasa participación, algo que pesa en la consideración de Scaloni, quien prioriza a jugadores con ritmo de competencia. En este contexto, el entrenador busca que los convocados lleguen en plenitud tanto desde lo físico como desde lo futbolístico, en una etapa donde cada detalle puede ser determinante.
Qué puede pasar con Franco Mastantuono rumbo al Mundial 2026
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la ausencia de Mastantuono en esta convocatoria no lo deja afuera de la pelea, pero sí lo obliga a recuperar terreno. El mediocampista deberá sumar minutos en su club para volver a meterse en el radar del cuerpo técnico, que definirá la lista definitiva entre fines de mayo y principios de junio. De esta manera, el joven talento argentino encara un tramo decisivo en su carrera, con el objetivo de volver a ganarse un lugar en la Selección y no perderse la gran cita mundialista.
Los números de Franco Mastantuono en la temporada
En lo que va de la temporada 2025/26, el mediocampista ofensivo de 18 años lleva disputados un total de 27 partidos, en los que marcó 3 goles y aportó una asistencia. Además recibió cuatro tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 1218 minutos en cancha.
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