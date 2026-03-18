Por qué Franco Mastantuono no fue convocado a la Selección Argentina: ¿corre riesgo de ir al Mundial?

franco mastantuono

Qué puede pasar con Franco Mastantuono rumbo al Mundial 2026

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la ausencia de Mastantuono en esta convocatoria no lo deja afuera de la pelea, pero sí lo obliga a recuperar terreno. El mediocampista deberá sumar minutos en su club para volver a meterse en el radar del cuerpo técnico, que definirá la lista definitiva entre fines de mayo y principios de junio. De esta manera, el joven talento argentino encara un tramo decisivo en su carrera, con el objetivo de volver a ganarse un lugar en la Selección y no perderse la gran cita mundialista.