Quiénes son los grandes ausentes de la lista de Lionel Scaloni para Argentina vs. Guatemala

Uno de los casos más llamativos es el de Joaquín Panichelli. El delantero del Estrasburgo había sido convocado anteriormente y atraviesa un buen presente, con 18 goles en la temporada y 5 en sus últimos 7 partidos, pero igualmente quedó fuera.

panichelli

También sorprende la ausencia de Facundo Medina, quien venía siendo considerado y es titular en el Olympique Marsella tras recuperarse de una lesión. Su no convocatoria marca que Scaloni continúa evaluando variantes en defensa.

En una lista con señales claras de renovación y competencia interna, también quedaron al margen otros nombres como Aníbal Moreno y Alejandro Garnacho, que siguen formando parte del radar, pero no lograron meterse entre los 28 elegidos para este compromiso.