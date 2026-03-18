Quiénes son los grandes ausentes de la lista de Lionel Scaloni para Argentina vs. Guatemala
Varios futbolistas fueron excluidos de la última lista oficial, para enfrentar a Guatemala en La Bombonera, antes de la prelista mundialista.
La lista de Lionel Scaloni para enfrentar a Guatemala dejó varias ausencias importantes en la Selección Argentina. Entre lesiones y decisiones futbolísticas, nueve nombres que venían siendo parte del proceso quedaron afuera en la última convocatoria antes del Mundial 2026.
La Albiceleste se prepara para disputar su único compromiso de la fecha FIFA de marzo, pero la lista de convocados dejó más de una sorpresa, especialmente por la cantidad de ausencias de peso. Se trata de la última convocatoria antes de la prelista para la copa del mundo, por lo que cada decisión del entrenador cobra especial relevancia en la conformación del plantel. En ese contexto, varios futbolistas que venían siendo parte del proceso reciente no fueron incluidos.
Los ausentes por lesión en la lista de Lionel Scaloni
Entre las bajas más importantes aparecen nombres consolidados dentro del equipo. Paulo Dybala, recientemente operado, quedó descartado, al igual que Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovanni Lo Celso, todos afectados por distintas lesiones. A ellos se suma Juan Foyth, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles a fines de enero y se perderá el resto de la temporada, lo que lo deja fuera de consideración en este tramo decisivo.
Más allá de los problemas físicos, también hubo exclusiones por rendimiento o actualidad. Franco Mastantuono, con poca continuidad en las últimas semanas, no logró meterse en la lista tras sumar apenas 45 minutos en cuatro partidos recientes.
En el arco, Walter Benítez también quedó relegado. Su escasa participación en el año influyó en la decisión del cuerpo técnico, en un puesto donde la competencia es cada vez más exigente.
Uno de los casos más llamativos es el de Joaquín Panichelli. El delantero del Estrasburgo había sido convocado anteriormente y atraviesa un buen presente, con 18 goles en la temporada y 5 en sus últimos 7 partidos, pero igualmente quedó fuera.
También sorprende la ausencia de Facundo Medina, quien venía siendo considerado y es titular en el Olympique Marsella tras recuperarse de una lesión. Su no convocatoria marca que Scaloni continúa evaluando variantes en defensa.
En una lista con señales claras de renovación y competencia interna, también quedaron al margen otros nombres como Aníbal Moreno y Alejandro Garnacho, que siguen formando parte del radar, pero no lograron meterse entre los 28 elegidos para este compromiso.
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