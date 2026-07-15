La tristeza de Harry Kane tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina: "Estoy devastado"
El capitán inglés analizó la derrota por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026 y realizó una fuerte autocrítica sobre el planteo del equipo.
La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina dejó un clima de profunda desazón en el plantel de los Tres Leones. Después de haber comenzado en ventaja, el conjunto británico sufrió la remontada del equipo de Lionel Scaloni, que terminó imponiéndose por 2-1 y consiguió el boleto a la gran final.
Finalizado el encuentro, Harry Kane enfrentó a la prensa y realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del seleccionado inglés. El delantero consideró que el equipo cambió su actitud luego de abrir el marcador y que esa decisión terminó siendo determinante para el desenlace del partido.
"Una vez que nos adelantamos 1-0, parecimos simplemente tratar de aguantar… lo cual a este nivel no es suficiente. Nos costó generar presión sobre el balón", expresó el capitán, dejando entrever que Inglaterra resignó protagonismo demasiado pronto y permitió la reacción argentina.
El futuro en la selección y una referencia a Messi
Además del análisis futbolístico, Kane fue consultado por la continuidad de su carrera internacional. El goleador dejó en claro que todavía no piensa en retirarse de la selección inglesa y utilizó a Lionel Messi como ejemplo al recordar que el capitán argentino continúa compitiendo al máximo nivel con 39 años, mientras él tiene 32.
En medio de sus declaraciones también llamó la atención una frase en la que expresó su tristeza por la eliminación sin hacer referencia al entrenador Thomas Tuchel, en momentos en que el técnico recibe críticas por las modificaciones realizadas durante el partido. "Estoy devastado por los muchachos, devastado por los fans, devastado por todo el staff", manifestó el delantero.
Las palabras de Kane no tardaron en generar repercusión entre los hinchas ingleses y la prensa de su país, que comenzó a debatir las decisiones tácticas tomadas en la semifinal. Mientras tanto, Argentina ya dejó atrás el histórico triunfo y ahora concentra toda su atención en la gran final frente a España, donde buscará conquistar un nuevo título mundial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario